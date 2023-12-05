В Крыму показали образец медали к 10-летию воссоединения полуострова с Россией
В крымском парламенте показали образец медали к десятилетию воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.
Юбилейная медаль "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024". Фото © t.me / Константинов | Крым Z
"На заседании Президиума Государственного Совета Республики Крым утвердили постановление об описании, образце и удостоверениях к юбилейной медали Республики Крым "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2024", — говорится в сообщении.
Решение об учреждении медали 29 ноября было принято на сессии крымского парламента. Так, на лицевой стороне изделия изображён Крымский мост, а слева и справа — карты части Керченского и Таманского полуостровов. Также там расположились надписи "Крым с Россией", "2014-2024", а также "В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией".
Напомним, Крым присоединился к России в 2014 году. Решение о его вступлении в состав нашей страны жители полуострова определили сами: "за" на всенародном референдуме проголосовало практически абсолютное большинство. Несмотря на это, украинские и западные представители отказались признавать итоги голосования, однако президент России Владимир Путин поставил точку в споре, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
ТАСС / Лев Федосеев