Третий за утро украинский беспилотник сбили над Брянской областью 19 декабря, 08:00 Третий за утро украинский беспилотник сбили над Брянской областью. Обложка © Vk / Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё один — уже третий за утро 19 декабря — беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Выявлена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — написал он в телеграм-канале.

По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. В Минобороны РФ уточнили, что атака дрона произошла в 10:20 мск.

Авторы Александра Вишнякова