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Третий за утро украинский беспилотник сбили над Брянской областью

19 декабря, 08:00
<p>Третий за утро украинский беспилотник сбили над Брянской областью. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/photo-133441491_457359608" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Третий за утро украинский беспилотник сбили над Брянской областью. Обложка © Vk / Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё один — уже третий за утро 19 декабря — беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Выявлена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — написал он в телеграм-канале.

По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. В Минобороны РФ уточнили, что атака дрона произошла в 10:20 мск.

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Напомним, до этого первый дрон противника был сбит сегодня, 19 декабря, над регионом около 9:20 мск, второй — около 10:00.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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