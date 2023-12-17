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17 декабря, 04:48
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Ростовский губернатор раскрыл детали массовой атаки беспилотников на регион

Губернатор Голубев: Жертв в результате атаки БПЛА на Ростовскую область нет

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о деталях массовой атаки беспилотников на регион. По его словам, в результате инцидента жертв нет.

"Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолётного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет", — написал чиновник в телеграм-канале.

Девять беспилотников сбито и перехвачено над Калужской и Московской областями

Девять беспилотников сбито и перехвачено над Калужской и Московской областями

Напомним, что силы противовоздушной обороны устранили 33 украинских беспилотника самолётного типа над тремя российскими регионами. По данным Минобороны, объекты были сбиты и перехвачены ночью над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

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Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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