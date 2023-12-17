Ростовский губернатор раскрыл детали массовой атаки беспилотников на регион

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о деталях массовой атаки беспилотников на регион. По его словам, в результате инцидента жертв нет.

"Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолётного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет", — написал чиновник в телеграм-канале.