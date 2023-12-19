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19 декабря, 06:51

В Брянской области пресекли атаку украинского беспилотника

Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Брянской области

Украинский беспилотник был сбит сегодня утром в небе над Брянской областью. По данным Минобороны РФ, по вражескому летательному аппарату отработала система ПВО.

"Сегодня около 9:20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолётного типа", — говорится в сообщении.

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А на днях ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотниками территории России. Удару подверглись Ростовская, Волгоградская и Липецкая области. Причём для последнего региона этот случай стал первым подобным за всё время. Все БПЛА были сбиты российскими силами ПВО.

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GettyImages

Максим Плетнёв
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