"Герань-2" с эффектом "Солнцепёка": Что известно о новой боевой части БПЛА ВСУ напуганы применением Армией России в зоне СВО модернизированных беспилотников "Герань" с термобарической боевой частью. Что это за боеприпас и как он может изменить ход СВО? 6 декабря, 21:40 Что изменит в зоне СВО БПЛА "Герань-2" с новой боевой частью. Обложка © Shutterstock

Новая модификация "Герани-2"

Снимок "Герани-2" с новой боевой частью, распространяемый в украинских пабликах. Фото © t.me / Военная хроника

В начале декабря в украинском сегменте соцсетей появились фотографии, что на Украине сбит первый барражирующий боеприпас "Герань-2" с новой боевой частью. Подробностей не приводится, но эксперты не отрицают возможности размещения термобарической боевой части на дронах-камикадзе.

Полезная нагрузка БПЛА "Герань-2" составляет около 50 кг, то есть дрон может нести фугасную боевую часть с массой взрывчатки до 45 кг. Она соответствует двум 152-мм снарядам или паре 122-мм ракет РСЗО "Град", отмечают военные эксперты.

Работа расчёта РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Фото © ТАСС / Александр Река

Что изменит термобарическая боевая часть БПЛА "Герань-2"

Термобарический снаряд при детонации уничтожает всё живое вокруг, что особенно эффективно для применения в замкнутых пространствах, и создаёт стену огня с температурой до трёх тысяч градусов Цельсия. Такие боеприпасы предназначены для поражения укреплений, скоплений военных подразделений, транспорта и лёгкой бронетехники, тыловой инфраструктуры — разного рода зданий и построек. При попадании в цель сначала распыляется аэрозольное облако горючего вещества, которое поджигается зарядом и сгорает, выжигая на большом участке весь кислород. При детонации происходит объёмный взрыв с мощной ударной волной. Он вызывает настолько быстрое и резкое изменение давления воздуха, что укрытие в траншее или пещере, за усиленным барьером или даже внутри бронетехники не сможет защитить человека. А дальность БПЛА "Герань-2" решает проблему относительно малой дистанции стрельбы термобарическими снарядами.

Боевая работа расчётов реактивных систем залпового огня "Смерч" Минобороны РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Если сравнивать технические возможности, которые будет реализовывать новый дрон, то смена фугаса на термобарический боеприпас значительно повысит шансы на подрыв склада боеприпасов, уничтожение скопления техники или эффективное поражение командного пункта в сравнении с "Геранью" с фугасной боевой частью. Например, у РСЗО "Смерч" максимальная дальность полёта ракеты с термобарической БЧ — до 70 км. У РСЗО ТОС-1А "Солнцепёк" и ТОС-2 "Тосочка" — до 6–7 км и свыше 20 км соответственно. При этом мощность заряда в этом случае будет вполне сопоставима — около 40 кг у "Герани" против 45–50 кг у ТОС-1А и 100 кг огнесмеси в ракете "Смерча".

А в случае расширения производства таких дронов ВС РФ получают корректируемый термобарический снаряд с дальностью полёта до двух тысяч километров. Дешёвая "длинная рука" сможет наносить серьёзный урон противнику даже в оперативном тылу, не говоря уже о линии боевого соприкосновения. Ведь для её применения не потребуются ВКС.

Технические характеристики дрона "Герань-2"

"Герани" оснащаются маломощными двигателями, тепловыделение которых минимально, поэтому системам РЭБ и ПВО их сложно засечь. Материал корпуса планёра состоит из композиа и металлических рёбер для жёсткости. Дальность полёта — достигает 2000 километров. Скорость — около 180 км/ч. Стандартной взрывчатки на борту достаточно, чтобы разрушать военные объекты противника.

"Герани" оснащаются маломощными двигателями, тепловыделение которых минимально. Фото © Shutterstock

Аэродинамические характеристики позволяют дрону легко затеряться среди крыш и других наземных препятствий. Системы ПВО киевского режима неэффективны против таких беспилотников, а МиГ-29, который также пытались использовать в антидроновой борьбе ВСУ, не оправдал надежд. За прошедшее время власти Украины прошли несколько уровней принятия реальности, отказавшись от терминов "летающие газонокосилки" и объявив о беззащитности перед российскими "Геранями". Новая модификация превратит дрон в крайне эффективный инструмент поражения.

Авторы Дмитрий Шестопалов