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17 декабря, 07:08

Утренняя атака украинских дронов стала для Липецкой области первой за всё время

Губернатор Артамонов: Утренняя атака БПЛА стала первой в регионе за всё время

Сегодняшняя атака украинских беспилотников в Липецкой области стала первым подобным инцидентом в регионе за всё время. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов.

"Это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать наш регион. Я прошу всех сохранять спокойствие", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, власти региона понимали, что участившиеся случаи атак на соседние субъекты рано или поздно заденут и Липецкую область, поэтому заранее приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности. Артамонов добавил, что в результате утренней атаки жертв и разрушений нет.

Ещё два украинских дрона сбиты в небе над Волгоградской областью

Ещё два украинских дрона сбиты в небе над Волгоградской областью

Как писал Лайф, свыше 30 украинских беспилотников в ночь на 17 декабря пытались атаковать объекты на территории России. Дроны были сбиты над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. По словам губернатора последнего региона, в результате атаки никто не пострадал. Аналогичная ситуация и в Ростовской области.

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Getty Images

Максим Плетнёв
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