Утренняя атака украинских дронов стала для Липецкой области первой за всё время

Сегодняшняя атака украинских беспилотников в Липецкой области стала первым подобным инцидентом в регионе за всё время. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов.

"Это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать наш регион. Я прошу всех сохранять спокойствие", — написал он в телеграм-канале.