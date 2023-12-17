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17 декабря, 05:23

Волгоградские власти раскрыли детали атаки украинских дронов на регион

Губернатор Бочаров: Жертв и разрушений после атаки БПЛА под Волгоградом нет

В результате атаки беспилотников в Волгоградской области удалось избежать жертв и разрушений. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ранним утром на территории Волгоградской области силы Министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет", — приводятся его слова в официальном телеграм-канале администрации Волгоградской области.

Ростовский губернатор раскрыл детали массовой атаки беспилотников на регион

Ростовский губернатор раскрыл детали массовой атаки беспилотников на регион

Напомним, сегодня утром стало известно, что свыше 30 украинских беспилотников в ночь на 17 декабря попытались атаковать объекты на территории России. БПЛА были перехвачены над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

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Getty Images / Aytac Unal / Anadolu Agency

Николь Вербер
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