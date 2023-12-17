Волгоградские власти раскрыли детали атаки украинских дронов на регион
Губернатор Бочаров: Жертв и разрушений после атаки БПЛА под Волгоградом нет
В результате атаки беспилотников в Волгоградской области удалось избежать жертв и разрушений. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.
"Сегодня ранним утром на территории Волгоградской области силы Министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет", — приводятся его слова в официальном телеграм-канале администрации Волгоградской области.
Напомним, сегодня утром стало известно, что свыше 30 украинских беспилотников в ночь на 17 декабря попытались атаковать объекты на территории России. БПЛА были перехвачены над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
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