Волгоградские власти раскрыли детали атаки украинских дронов на регион

В результате атаки беспилотников в Волгоградской области удалось избежать жертв и разрушений. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ранним утром на территории Волгоградской области силы Министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет", — приводятся его слова в официальном телеграм-канале администрации Волгоградской области.