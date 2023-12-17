Ещё два украинских дрона сбиты в небе над Волгоградской областью
Минобороны РФ: Ещё два украинских БПЛА сбиты в Волгоградской области
Ещё два беспилотника ВСУ сбиты в небе над Волгоградской областью этим утром, сообщает Минобороны РФ. По дронам отработала система противовоздушной обороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области", — отметили в ведомстве.
Как писал Лайф, свыше 30 украинских беспилотников в ночь на 17 декабря пытались атаковать объекты на территории России. Дроны были сбиты над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. По словам губернатора последнего региона, в результате атаки никто не пострадал. Аналогичная ситуация и в Ростовской области.
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