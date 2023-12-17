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17 декабря, 05:33

Ещё два украинских дрона сбиты в небе над Волгоградской областью

Минобороны РФ: Ещё два украинских БПЛА сбиты в Волгоградской области

Ещё два беспилотника ВСУ сбиты в небе над Волгоградской областью этим утром, сообщает Минобороны РФ. По дронам отработала система противовоздушной обороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области", — отметили в ведомстве.

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Как писал Лайф, свыше 30 украинских беспилотников в ночь на 17 декабря пытались атаковать объекты на территории России. Дроны были сбиты над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. По словам губернатора последнего региона, в результате атаки никто не пострадал. Аналогичная ситуация и в Ростовской области.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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