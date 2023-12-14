Российская "птичка" с ювелирной точностью уничтожила узел связи и средство РЭБ ВСУ
РИА "Новости": Бойцы ВС РФ с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВСУ
Российские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, уничтожили узел связи и средство радиоэлектронной борьбы противника. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на оператора беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Юг", это было сделано при помощи FPV-дрона.
Боец рассказал журналистам, что местонахождение уничтоженных объектов было обнаружено разведчиками, которые впоследствии передали им координаты. Помимо этого, военнослужащий сообщил представителям СМИ, что российский беспилотник произвёл удар с ювелирной точностью.
"Наш FPV-дрон практически залетел "в форточку" и уничтожил объект противника", — заключил собеседник информагентства.
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