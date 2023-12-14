Российская "птичка" с ювелирной точностью уничтожила узел связи и средство РЭБ ВСУ

Российские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, уничтожили узел связи и средство радиоэлектронной борьбы противника. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на оператора беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Юг", это было сделано при помощи FPV-дрона.

Боец рассказал журналистам, что местонахождение уничтоженных объектов было обнаружено разведчиками, которые впоследствии передали им координаты. Помимо этого, военнослужащий сообщил представителям СМИ, что российский беспилотник произвёл удар с ювелирной точностью.

"Наш FPV-дрон практически залетел "в форточку" и уничтожил объект противника", — заключил собеседник информагентства.