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14 декабря, 20:21

Российская "птичка" с ювелирной точностью уничтожила узел связи и средство РЭБ ВСУ

РИА "Новости": Бойцы ВС РФ с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВСУ

Российские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, уничтожили узел связи и средство радиоэлектронной борьбы противника. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на оператора беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Юг", это было сделано при помощи FPV-дрона.

Боец рассказал журналистам, что местонахождение уничтоженных объектов было обнаружено разведчиками, которые впоследствии передали им координаты. Помимо этого, военнослужащий сообщил представителям СМИ, что российский беспилотник произвёл удар с ювелирной точностью.

"Наш FPV-дрон практически залетел "в форточку" и уничтожил объект противника", — заключил собеседник информагентства.

Момент уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона в зоне СВО попал на видео

Момент уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона в зоне СВО попал на видео

Ранее Лайф показывал видео, как российские силы с помощью FPV-дрона уничтожили расчёт автоматического гранатомёта ВСУ на Угледарском направлении в зоне спецоперации.

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Getty Images

Алексей Соловьёв
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