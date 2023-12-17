Российские силы ПВО сбили два МиГ-29, Су-25 и более 90 беспилотников ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских самолёта МиГ-29, один Су-25 и свыше 90 вражеских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Сбиты два самолёта МиГ-29 и один Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, за это время был уничтожен 91 дрон, а также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и управляемая авиабомба JDAM.
А ранее в Минобороны сообщили о поражении командного пункта элитной 47-й механизированной бригады ВСУ "Магура". Кроме того, российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Константиновки в ДНР и склады с топливом для авиатехники украинской армии.
ТАСС / Николай Гынгазов