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Опубликовано 17 декабря 2023, 11:27
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МО: ВСУ предприняли девять провальных попыток атаковать на Купянском направлении

Девять попыток атаковать предприняли украинские военные за последние сутки на Купянском направлении. Как рассказали в Минобороны РФ, все они были пресечены.

"На Купянском направлении грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что стычки произошли неподалёку от сёл Синьковка и Терны Харьковской области. В результате боестолкновений украинские вооружённые силы потеряли более 50 солдат, одну машину пехоты, две бронемашины, две самоходки "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.

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Ранее Лайф сообщал, что за прошедшую неделю под Артёмовском российские десантники овладели сетью из девяти опорных пунктов ВСУ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Максим Плетнёв
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