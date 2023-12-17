Бойцы группировки "Юг" нанесли поражение ВСУ в восьми населённых пунктах под Донецком
Минобороны: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в восьми населённых пунктах под Донецком
Российские военные за прошедшие сутки нанесли поражение ВСУ в восьми населённых пунктах на Донецком направлении. Об этом РИА "Новости" рассказал глава пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Богдановка, Артёмовское, Раздоловка, Красное, Андреевка и Марьинка", — рассказал Астафьев.
По его словам, военнослужащие РФ отразили атаки штурмовых групп украинских бригад в районах Клещеевки и Победы. Вместе с тем артиллерия, тяжёлые огнемётные системы и барражирующие боеприпасы нанесли удары по восьми опорным пунктам противника.
Астафьев также сообщил, что за прошедшие сутки на Донецком направлении противник лишился 290 военнослужащих убитыми и ранеными. Также военные РФ уничтожили один танк, две БМП, пикап, а также миномёт 120-го калибра.
Ранее украинские войска лишились на Краснолиманском направлении до 100 военнослужащих и орудия Д-20. Подразделения группировки войск "Центр", армейская авиация и артиллерия также отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ вблизи Кузьмина в ЛНР.
VK / Минобороны РФ