Российские военные за прошедшие сутки нанесли поражение ВСУ в восьми населённых пунктах на Донецком направлении. Об этом РИА "Новости" рассказал глава пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Богдановка, Артёмовское, Раздоловка, Красное, Андреевка и Марьинка", — рассказал Астафьев.

По его словам, военнослужащие РФ отразили атаки штурмовых групп украинских бригад в районах Клещеевки и Победы. Вместе с тем артиллерия, тяжёлые огнемётные системы и барражирующие боеприпасы нанесли удары по восьми опорным пунктам противника.

Астафьев также сообщил, что за прошедшие сутки на Донецком направлении противник лишился 290 военнослужащих убитыми и ранеными. Также военные РФ уничтожили один танк, две БМП, пикап, а также миномёт 120-го калибра.