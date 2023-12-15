ВС России нанесли 40 групповых ударов по объектам ВСУ и разбомбили отряды "Азова"*

За неделю российские войска нанесли 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре и местам хранения боеприпасов ВСУ, а также поразили пункты размещения нацформирования "Азов"* и украинского Иностранного легиона. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"В период с 9 по 15 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника", — сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

Там добавили, что также поражались пункты размещения подразделений украинских войск, "Азова"* и Иностранного легиона. Все назначенные объекты поражены, уточнили в Минобороны.

Ранее Лайф писал, что истребители Су-34 фугасными бомбами разгромили командные пункты ВСУ под Купянском. Также в число поражённых целей вошли транспортные машины и тяжёлая бронетехника противника.