ВС России нанесли 40 групповых ударов по объектам ВСУ и разбомбили отряды "Азова"*
Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 40 групповых ударов по объектам ВСУ
За неделю российские войска нанесли 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре и местам хранения боеприпасов ВСУ, а также поразили пункты размещения нацформирования "Азов"* и украинского Иностранного легиона. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В период с 9 по 15 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника", — сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
Там добавили, что также поражались пункты размещения подразделений украинских войск, "Азова"* и Иностранного легиона. Все назначенные объекты поражены, уточнили в Минобороны.
Ранее Лайф писал, что истребители Су-34 фугасными бомбами разгромили командные пункты ВСУ под Купянском. Также в число поражённых целей вошли транспортные машины и тяжёлая бронетехника противника.
* Запрещённая в России террористическая организация.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ