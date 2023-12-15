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Регион
Опубликовано 15 декабря 2023, 03:44
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Истребители Су-34 фугасными бомбами разгромили командные пункты ВСУ под Купянском

Минобороны РФ: Экипажи Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ под Купянском

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ разгромили объекты украинской армии на Купянском направлении. Как уточнили в Минобороны РФ, в число поражённых целей противника вошли командные пункты, а также транспортные машины и тяжёлая бронетехника ВСУ.

Экипажи Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ под Купянском. Видео © Минобороны РФ

"Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полётному заданию вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", — сообщили в ведомстве, опубликовав видео выполнения боевой задачи.

В Министерстве обороны добавили, что после получения подтверждения о точности произведённых ударов экипаж Су-34 благополучно вернулся в зону вылета.

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Ранее российские военные нанесли 14 ракетно-бомбовых авиаударов по пунктам дислокации бригад украинских войск. Объекты противника находились в населённых пунктах Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новосёловка.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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