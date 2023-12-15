Истребители Су-34 фугасными бомбами разгромили командные пункты ВСУ под Купянском

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ разгромили объекты украинской армии на Купянском направлении. Как уточнили в Минобороны РФ, в число поражённых целей противника вошли командные пункты, а также транспортные машины и тяжёлая бронетехника ВСУ.

Экипажи Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ под Купянском. Видео © Минобороны РФ

"Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полётному заданию вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", — сообщили в ведомстве, опубликовав видео выполнения боевой задачи.

В Министерстве обороны добавили, что после получения подтверждения о точности произведённых ударов экипаж Су-34 благополучно вернулся в зону вылета.