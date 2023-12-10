Российская авиация бомбовыми ударами разгромила пункты дислокации ВСУ

Российские военные нанесли 14 ракетно-бомбовых авиаударов по пунктам дислокации бригад украинских войск. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев. Его заявление приводит РИА "Новости".

Объекты противника находились в населённых пунктах Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новосёловка. Речь идёт о поражении пунктов временной дислокации 21, 30, 41, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделений территориальной обороны.

Кроме того, группировка войск "Запад" нанесла удары по позициям противника в районе Кисловки, Берестового, Новосёловского и Урочища Кринички.