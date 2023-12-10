ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 декабря 2023, 04:44
4228

Российская авиация бомбовыми ударами разгромила пункты дислокации ВСУ

Минобороны РФ: Авиация "Запада" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ

Российские военные нанесли 14 ракетно-бомбовых авиаударов по пунктам дислокации бригад украинских войск. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев. Его заявление приводит РИА "Новости".

Объекты противника находились в населённых пунктах Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новосёловка. Речь идёт о поражении пунктов временной дислокации 21, 30, 41, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделений территориальной обороны.

Кроме того, группировка войск "Запад" нанесла удары по позициям противника в районе Кисловки, Берестового, Новосёловского и Урочища Кринички.

Под Купянском ударные вертолёты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Под Купянском ударные вертолёты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские бойцы отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Украинские войска за сутки потеряли там около 200 военных убитыми и ранеными.

BannerImage

Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar