Российская авиация бомбовыми ударами разгромила пункты дислокации ВСУ
Минобороны РФ: Авиация "Запада" нанесла 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ
Российские военные нанесли 14 ракетно-бомбовых авиаударов по пунктам дислокации бригад украинских войск. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев. Его заявление приводит РИА "Новости".
Объекты противника находились в населённых пунктах Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новосёловка. Речь идёт о поражении пунктов временной дислокации 21, 30, 41, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделений территориальной обороны.
Кроме того, группировка войск "Запад" нанесла удары по позициям противника в районе Кисловки, Берестового, Новосёловского и Урочища Кринички.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские бойцы отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Украинские войска за сутки потеряли там около 200 военных убитыми и ранеными.
Минобороны РФ