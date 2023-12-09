Под Купянском ударные вертолёты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ
МО РФ: На Купянском направлении вертолёты Ка-52 уничтожили позиции ВСУ
На Купянском направлении разведывательно-ударные вертолёты Ка-52, находящиеся в подчинении группировки войск "Запад", уничтожили несколько замаскированных позиций военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
В ведомстве рассказали, что подлёт в зону нанесения удара по вражеским объектам лётчики совершили на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. Это было сделано для того, чтобы противник не смог обнаружить летательные аппараты с помощью средств противовоздушной обороны.
Зафиксировать попадания ведущему и ведомому вертолёту помогли бортовые средства объективного контроля. Помимо того, сообщается, что объекты украинских войск были поражены 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
"Наш экипаж не раз попадал под обстрелы с земли, но противник ни разу не добился своей цели. У разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 нет изъянов, и равных в небе ему попросту нет", — заявил командир экипажа одного из "Аллигаторов" с позывным Стрела.
Flickr / ruforces