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Регион
Опубликовано 9 декабря 2023, 04:06
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Под Купянском ударные вертолёты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

МО РФ: На Купянском направлении вертолёты Ка-52 уничтожили позиции ВСУ

На Купянском направлении разведывательно-ударные вертолёты Ка-52, находящиеся в подчинении группировки войск "Запад", уничтожили несколько замаскированных позиций военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В ведомстве рассказали, что подлёт в зону нанесения удара по вражеским объектам лётчики совершили на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. Это было сделано для того, чтобы противник не смог обнаружить летательные аппараты с помощью средств противовоздушной обороны.

Зафиксировать попадания ведущему и ведомому вертолёту помогли бортовые средства объективного контроля. Помимо того, сообщается, что объекты украинских войск были поражены 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

"Наш экипаж не раз попадал под обстрелы с земли, но противник ни разу не добился своей цели. У разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 нет изъянов, и равных в небе ему попросту нет", — заявил командир экипажа одного из "Аллигаторов" с позывным Стрела.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 3 по 8 декабря российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении: у Марьинки, Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

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Flickr / ruforces

Алексей Соловьёв
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