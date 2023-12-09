Под Купянском ударные вертолёты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

На Купянском направлении разведывательно-ударные вертолёты Ка-52, находящиеся в подчинении группировки войск "Запад", уничтожили несколько замаскированных позиций военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В ведомстве рассказали, что подлёт в зону нанесения удара по вражеским объектам лётчики совершили на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. Это было сделано для того, чтобы противник не смог обнаружить летательные аппараты с помощью средств противовоздушной обороны.

Зафиксировать попадания ведущему и ведомому вертолёту помогли бортовые средства объективного контроля. Помимо того, сообщается, что объекты украинских войск были поражены 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-8.