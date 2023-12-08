Более 1500 военных потеряли ВСУ на самом смертоносном для них участке фронта
Минобороны: ВСУ потеряли более 1560 военных за неделю на Донецком направлении
С 3 по 8 декабря российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении: у Марьинки, Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. В результате противник потерял более 1560 военных, сообщили в Министерстве обороны России.
"На Донецком направлении Южной группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районе населённых пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка, Клещеевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю российскими подразделениями на данном направлении отражено 18 атак противника. Общие потери ВСУ составили более 1560 военнослужащих", — сообщили в оборонном ведомстве.
Также украинские войска потеряли 22 орудия полевой артиллерии, 17 автомобилей и 12 боевых бронированных машин.
Ранее Лайф писал, что российская ПВО за неделю лишила Украину ещё пяти самолётов и одной "вертушки". В общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено 550 украинских самолётов, 257 вертолётов и почти десять тысяч беспилотников.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo