Более 1500 военных потеряли ВСУ на самом смертоносном для них участке фронта

С 3 по 8 декабря российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении: у Марьинки, Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. В результате противник потерял более 1560 военных, сообщили в Министерстве обороны России.

"На Донецком направлении Южной группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районе населённых пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка, Клещеевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю российскими подразделениями на данном направлении отражено 18 атак противника. Общие потери ВСУ составили более 1560 военнослужащих", — сообщили в оборонном ведомстве.

Также украинские войска потеряли 22 орудия полевой артиллерии, 17 автомобилей и 12 боевых бронированных машин.