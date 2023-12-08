Российская ПВО за неделю лишила Украину ещё пяти самолётов и одной "вертушки"
МО РФ сообщило о пяти сбитых самолётах и одном вертолёте в зоне СВО за неделю
Российские средства противовоздушной обороны на прошедшей неделе сбили пять украинских самолётов и один вертолёт. Об этом сообщили журналистам на брифинге в пятницу, 8 декабря, в пресс-службе Минобороны.
"Сбиты пять украинских самолётов, из которых: три МиГа-29 и два Су-25, а также один вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — информирует военное ведомство.
В общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено 550 украинских самолётов, 257 вертолётов и почти десять тысяч беспилотников.
Ранее в США раскрыли, кто стоял за планом захлебнувшегося контрнаступления ВСУ. Примечательно, что для подготовки плана офицеры с Украины, из США и Британии провели восемь командно-штабных учений. Зарубежные издания отмечают, что Вашингтон просчитался с тем, насколько Вооружённые силы Украины за короткое время можно довести до западных стандартов.
Vk / Минобороны России