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8 декабря, 13:11

Российская ПВО за неделю лишила Украину ещё пяти самолётов и одной "вертушки"

МО РФ сообщило о пяти сбитых самолётах и одном вертолёте в зоне СВО за неделю

Российские средства противовоздушной обороны на прошедшей неделе сбили пять украинских самолётов и один вертолёт. Об этом сообщили журналистам на брифинге в пятницу, 8 декабря, в пресс-службе Минобороны.

"Сбиты пять украинских самолётов, из которых: три МиГ-29 и два Су-25, а также один вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — информирует военное ведомство.

В общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено 550 украинских самолётов, 257 вертолётов и почти десять тысяч беспилотников.

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Ранее в США раскрыли, кто стоял за планом захлебнувшегося контрнаступления ВСУ. Примечательно, что для подготовки плана офицеры с Украины, из США и Британии провели восемь командно-штабных учений. Зарубежные издания отмечают, что Вашингтон просчитался с тем, насколько Вооружённые силы Украины за короткое время можно довести до западных стандартов.

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Vk / Минобороны России

Марина Калегина
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