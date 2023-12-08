Российская ПВО за неделю лишила Украину ещё пяти самолётов и одной "вертушки"

Российские средства противовоздушной обороны на прошедшей неделе сбили пять украинских самолётов и один вертолёт. Об этом сообщили журналистам на брифинге в пятницу, 8 декабря, в пресс-службе Минобороны.

"Сбиты пять украинских самолётов, из которых: три МиГа-29 и два Су-25, а также один вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — информирует военное ведомство.

В общей сложности с начала специальной военной операции уничтожено 550 украинских самолётов, 257 вертолётов и почти десять тысяч беспилотников.