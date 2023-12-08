Дельфин из ВСУ пожаловался на нежелающих воевать новобранцев Washington Post: У ВСУ закончились профессионалы, а новобранцы не хотят воевать 5644 5644 У ВСУ заканчиваются профессиональные военные кадры. Фото © Сайт президента Украины

В украинской армии назрел кризис профессиональных военных, а новобранцы призывного возраста не горят желанием воевать за коррумпированный киевский режим. Об этом сообщает газета Washington Post.

Издание приводит слова командующего штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным Дельфин, который посетовал на кадровый голод и сообщил, что мирное население, похоже, решило полностью "повесить" весь груз военных действий на тех, кто с первых дней оказался на фронте.

"Нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры заканчиваются", — сказал Дельфин.

Ранее в США раскрыли, кто стоял за планом захлебнувшегося контрнаступления ВСУ. Примечательно, что для подготовки плана офицеры с Украины, из США и Британии провели восемь командно-штабных учений. Зарубежные издания отмечают, что Вашингтон просчитался с тем, насколько Вооружённые силы Украины за короткое время можно довести до западных стандартов.

Авторы Марина Калегина