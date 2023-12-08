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Дельфин из ВСУ пожаловался на нежелающих воевать новобранцев

Washington Post: У ВСУ закончились профессионалы, а новобранцы не хотят воевать

8 декабря, 08:41
<p>У ВСУ заканчиваются профессиональные военные кадры. Фото © Сайт президента Украины</p>

У ВСУ заканчиваются профессиональные военные кадры. Фото © Сайт президента Украины

В украинской армии назрел кризис профессиональных военных, а новобранцы призывного возраста не горят желанием воевать за коррумпированный киевский режим. Об этом сообщает газета Washington Post.

Издание приводит слова командующего штурмовой группой 68-й бригады украинских войск с позывным Дельфин, который посетовал на кадровый голод и сообщил, что мирное население, похоже, решило полностью "повесить" весь груз военных действий на тех, кто с первых дней оказался на фронте.

"Нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры заканчиваются", — сказал Дельфин.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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