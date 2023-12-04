План контрнаступления ВСУ фактически подготовили западные страны, но США и Украина серьёзно спорили насчёт тактики и времени начала операции. Об этом говорится в материале американской газеты Washington Post, который посвящён захлебнувшемуся контрнаступлению армии Незалежной.

Примечательно, что для подготовки плана офицеры с Украины, из США и Британии провели восемь командно-штабных учений. Издание отмечает, что Вашингтон просчитался с тем, насколько Вооружённые силы Украины за короткое время можно довести до западных стандартов.

"Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы не допустить укрепления Россией своих позиций. Украинцы мялись, настаивая на том, что они не были готовы без дополнительных вооружений и подготовки", — пишет газета.