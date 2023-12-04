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Регион
Опубликовано 4 декабря 2023, 17:32
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В США раскрыли, кто стоял за планом захлебнувшегося контрнаступления ВСУ

Washington Post: План контрнаступления ВСУ фактически подготовил Запад

План контрнаступления ВСУ фактически подготовили западные страны, но США и Украина серьёзно спорили насчёт тактики и времени начала операции. Об этом говорится в материале американской газеты Washington Post, который посвящён захлебнувшемуся контрнаступлению армии Незалежной.

Примечательно, что для подготовки плана офицеры с Украины, из США и Британии провели восемь командно-штабных учений. Издание отмечает, что Вашингтон просчитался с тем, насколько Вооружённые силы Украины за короткое время можно довести до западных стандартов.

"Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы не допустить укрепления Россией своих позиций. Украинцы мялись, настаивая на том, что они не были готовы без дополнительных вооружений и подготовки", — пишет газета.

В ВС США считали, что механизированная лобовая атака на позиции ВС РФ была возможна с тем вооружением, что уже имелось у Киева. На Западе были уверены, что украинские военные достигнут Азовского моря максимум за 90 дней. В то же время разведка США не разделяла таких оптимистичных взглядов.

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Напомним, украинские войска начали своё широко анонсированное контрнаступление 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. Президент России Владимир Путин отмечал в октябре, что они в восемь раз превышают российские. Министр обороны Сергей Шойгу в декабре сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч солдат и 600 танков.

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Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Никита Осипов
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