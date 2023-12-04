Польский генерал заявил, что ВС России перешли к тотальному уничтожению ВСУ

ВС России перешли к тактике полного уничтожения противника, пишет Interia со ссылкой на польского генерала Леона Коморницкого. По его словам, в последние месяцы ВСУ, политики и союзники Киева "допустили ряд ошибок", которые негативно повлияли на положение украинских войск.

Кроме того, генерал считает, что власти Украины опоздали со своим контрнаступлением, из-за чего ВС РФ получили достаточно времени для подготовки к обороне, что в свою очередь истощило Киев. По словам Коморницкого, ВСУ не победить.

"России удастся достичь своей цели — занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство", — добавил он.