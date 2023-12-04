Остатки от Украины: Что обещают пророки России и миру через месяц, в 2024 году Почему 2024 год станет точкой отсчёта для большинства землян и каким событиям будет дан старт — Лайф собрал предсказания со всего мира. 3 декабря, 21:42 Что обещают пророки России и миру через месяц, в 2024 году. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Предсказания Ванги

Болгарская провидица предвидела конфликт на Украине и предвещала сразу несколько апокалиптических событий, которые уже сбылись и, вероятно, будут реализовываться и дальше. Так, например, её слова о том, что "когда равновесие нарушится, снаряды начнут летать через границы, а люди прятаться от них в подземельях", связывают с беспилотниками противника, который не просто терроризирует приграничные города, но и пытается нанести урон столице России. Однако все попытки киевского режима идут на убыль.

Согласно ещё одному предсказанию Ванги, украинский конфликт должен закончиться союзом трёх славянских государств, которые укрепят свою мощь и будут процветать. И если участь, что Союзное государство уже имеет практически общую оборону границ, то вступление третьей силы по частям или целиком — не за горами. Не оттого ли в зарубежных СМИ всё чаще звучат предложения мирных переговоров между Москвой и Киевом, которые не выгодны России. Так как оставлять Киев в руках Запада бессмысленно.

— Россия находится под охраной Богородицы. К ней вернутся страны, бросившие её. После завершения конфликта возникнет мощное славянское государство, в которое объединятся три славянские сестры. Ванга Болгарская провидица

Предсказания серба Митара Тарабича о знамениях Третьей мировой войны

Сербский крестьянин Митар Тарабич жил в глуши в конце XIX века. Согласно его книге "Креманское пророчество", с тех пор сбылись предсказания о Первой и Второй мировой войне, люди начали летать в космос. "Они отправятся на Луну и к звёздам в поиске жизни, но не найдут её, потому что не заметят", — объяснял он. Помимо этого он предрекал и технический прогресс.

Про масштабный военный конфликт он писал так: "В этой ужасной войне тяжело будет тем армиям, что поднимутся в небеса, легче будет сражающимся на земле и воде". Спасение, по его словам, будет ждать укрывшихся в горах с тремя крестами.

— У армий в этой войне будут учёные, которые изобретут странные пушечные ядра. Взрываясь, эти ядра, вместо того чтобы убивать, будут заколдовывать всё живое — людей, армии, скот. Под действием этого колдовства они будут спать, вместо того чтобы сражаться, но потом снова придут в сознание. Митар Тарабич Сербский крестьянин, наделённый даром предвидения

Предсказания американского астролога Джин Диксон

Американский астролог и экстрасенс Джин Диксон пользовалась огромной популярностью в своей стране. К ней обращались политики и президенты. Все её предсказания были по большей части трагичны. В дневнике после её смерти нашли фразу "11 сентября, Нью-Йорк, близнецы", которая стала ясна читателям лишь после катастрофы, унёсшей множество жизней.

— В ХХI веке Америка потеряет своё мировое лидерство. На неё перестанет ориентироваться весь мир. Прежней великой страны уже не будет. Джин Диксон Американский астролог и экстрасенс

По мнению Диксон, перед США находятся лишь пути: либо Соединённые Штаты разделятся, то есть возникнет несколько маленьких государств, либо страну погубят страшные катастрофы, вызванные природными явлениями, а возможно, и всё сразу.

Предсказания Вольфа Мессинга

Вольф Мессинг — советский артист и предсказатель, который предсказал день падения Гитлера и знал многое о судьбе Иосифа Сталина. Он также предсказал день своей смерти. Однако свой дар он называл проклятием. Конфликт между Россией и Западом экстрасенс обещал в XXI веке. Он считал, что противостояние коснётся всех славянских народов. Но самые тяжёлые события произойдут в третьем десятилетии. "Все пороки западных государств вырвутся наружу, их русофобия будет удивлять, но, вскоре это станет явным", — отмечал ясновидящий.

— В конфликт между Москвой и Киевом будут втянуты другие государства. В итоге Украине и России придётся объединиться, так дальше страны будут ждать большие перемены. Вольф Мессинг Советский ясновидящий

Эксперты угадывают в его предсказаниях следующий год. У России в будущем будет два крупных врага, полагал он. Один будет конфликтовать открыто — США, второй украдкой под маской сотрудничества, и тут Мессинг говорил о Китае.

Авторы Мари Медведева