Предсказания сбылись: Почему мир начал стирать Украину со своей карты Почему предсказания старцев и монахов о судьбе Украины начинают сбываться, подводя мир к новой реальности. 23 сентября, 22:40 Если европейские журналисты-международники начинали рисовать карты мира без Украины в 2008 году, то ясновидцы и экстрасенсы сделали это ещё пару столетий назад и их прогнозы оказались даже более точными. Обложка © Shutterstock

Если европейские журналисты-международники начинали рисовать карты мира без Украины в 2008 году, то ясновидцы и экстрасенсы сделали это ещё пару столетий назад и их прогнозы оказались даже более точными.

Что говорила про Украину старица Макария

Схимонахиня Макария, просившая Юрия Гагарина не летать, когда он навещал её после полёта в космос, на пике своей карьеры, обещала России процветание и называла ограждённой, "её землю нельзя продавать", говорила ясновидящая, отмечая, что хранит нашу страну Богородица. Макария прославилась возможностью исцелять — в деревню, где она жила, приезжали за помощью со всего Союза. Её дар открылся после летаргического сна в восьмилетнем возрасте. Позднее, когда началась Великая Отечественная война, близкие родственники разъехались, бросив больного и практически обездвиженного ребёнка одного в пустом доме. Девочка могла только ползать, её спасли соседи, а позднее забрала к себе бывшая монахиня. Уже будучи схимонахиней, она предсказала войны, развал Советского Союза и сохранение "маленькой России", предстоящее противостояние в мире. Говоря об Украине, старица добавляла, что сначала "люди будут бить палками и смеяться" (Майдан), а потом в ход пойдут ружья и начнётся война, ещё предсказывала, что и хоронить "людей будет некому — так свалят в землю и закопают", что сейчас и происходит на территории бывшей УССР.

Говоря об Украине, старица добавляла, что сначала "люди будут бить палками и смеяться" (Майдан), а потом в ход пойдут ружья и начнётся война. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Провидица Ванга

О покровительстве Богородицы над судьбой России говорила и болгарская провидица Ванга. Бывшая УССР после военных действий войдёт в состав России, считала предсказательница. "Когда придёт восьмой", — так она ответила на вопрос о сроке этого события. Он якобы и подпишет окончательный мир. Вероятно, ясновидящая говорила о восьмом президентском сроке в России. Если учесть, что Ельцин был у власти два срока, два — Путин, один — Медведев и затем два снова Путин. По её версии, конфликт должен завершиться в 2024 году. Она же обещала миру новый "Славянский союз", в который войдут кроме России Белоруссия и Болгария.

Что говорил иерей Николай Трубин про отход от веры

Священник из Кировограда, скончавшийся в 90-х годах прошлого века, Николай Трубин оставил множество прогнозов о землях Украины: энергетический кризис остановит машины, люди будут бросать квартиры в многоэтажках и искать прибежище в частных домах. Также он говорил о церковном расколе, который начнёт медленно разрушать Украину. "Во времена раскола православным нельзя будет ходить в храмы, кроме тех, кто сохранит чистоту веры". Он обещал, что отход от веры погубит народ Незалежной, а по Киеву "будут плавать корабли".

Верующие не допустили к работе комиссию по инвентаризации имущества для передачи государству объектов Киево-Печерской лавры. Фото © ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK

Старец Иона

Старец Иона Одесский предсказывал Украине потери и потрясения. Вооружённый конфликт, по его словам, продлится два с половиной года. А за это время пройдут три православные Пасхи. "Первая станет кровавой, вторая — голодной и только третья — победной. Ушёл из мира духовник мужского Успенского монастыря в 2012 году, спустя два года был совершён госпереворот.

Авторы Мари Медведева