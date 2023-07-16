Что говорили пророки о том, какой ценой придёт мир, когда Москва объединится с Белоруссией и чем закончится СВО Почему прогнозы о военных конфликтах в мире сбываются в большинстве случаев, что они обещают человечеству. 233021 233021 Иероним предсказывал, что по завершении трёхлетнего конфликта на Украине пожар военных действий перекинется на другие страны. Обложка © Shutterstock

Что будет после СВО

Пророчество Иеронима Санаксарского о третьей мировой и судьбе России выглядит необычно. Забытые пророчества о том, какой ценой придёт мир, когда Москва объединится с Белоруссией, и чем закончится СВО. Иероним предсказывал, что по завершении трёхлетнего конфликта на Украине пожар военных действий перекинется на другие страны. В схватке за власть столкнутся Запад и Китай. Япония, вовлечённая в орбиту США и Европы, сыграет также важную роль.

"В итоге после третьей мировой войны весь мир перейдёт к русским. В глобальном конфликте Россия останется в стороне от пожара сражения, не нанеся ответных ударов. Основная схватка произойдёт между США, Европой и Китаем, которые взаимно обескровят друг друга, ликвидировав управление, оборону, державный потенциал и разорив хозяйство", — предрекал схиигумен. По его словам, только в России после войны останется целостность и державный потенциал для глобального руководства. Идя навстречу всеобщему прошению народов и "взяв в руки жезл Удерживающего мировое зло, она объявит о мировом покровительстве, провозгласив образование Священной Русской Империи".

Только в России после войны останется целостность и державный потенциал для глобального руководства. Фото © Shutterstock

Объединение России и Белоруссии

Протоиерей Владислав Шумов обещал объединение Москвы и Минска из-за войны с Германией. Причиной конфликта станет Сербия, где американцы умудрятся опять устроить пожар в Косове, изводя местных сербов. Старец рассказывал, что мир ждёт череда бесконечных конфликтов, которые лишат страны суверенитета и заставят искать единого правителя. Но он не принесёт ничего хорошего, потому что попытается контролировать человечество с помощью современных технологий, ломая волю каждого человека.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Длительность СВО

Русский святой Лаврентий Черниговский, переживший революцию и две войны и скончавшийся после Великой Отечественной войны, предсказывал, что конфликт на Украине продлится три года. Также он обещал затопление Киева после прорыва Днепровской дамбы, обещая, что, где пройдёт конфликт, "людей там не останется".

Русский святой Лаврентий Черниговский обещал затопление Киева после прорыва Днепровской дамбы. Фото © Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

Роль России в мире

Американский провидец Эдгар Кейси полагал, что принцип жить в дружбе со своим собратом заложен именно в России. Поэтому нашей стране уготована в будущем определённая миссия. Западная Сибирь, по прогнозам экстрасенса, станет ковчегом для граждан прибрежных стран, которые будут разрушены в результате климатической катастрофы. Также он предсказывал уничтожение таких штатов, как Джорджия, Каролина, и районов восточного побережья Америки.

Штаты Джорджия, Каролина, а также другие районы восточного побережья Америки исчезнут с лица земли согласно предсказанию. Фото © Shutterstock

Лидером, способным объединить мир, станет руководитель из России — женщина, уверял Кейси. Ей будут присущи ум, интуиция и справедливость, она сможет добиться реформ и прекратить все международные конфликты.

Авторы Мари Медведева