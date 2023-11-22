Оракулы и ясновидящие: 6 знаков зодиака, которые могут предсказывать будущее Эти счастливчики по гороскопу умеют предвидеть все варианты развития событий наперёд и предугадать, что их ждёт в будущем. Каким же знакам зодиака так повезло? 22 ноября, 17:00 Эти знаки зодиака умеют предсказывать будущее. Фото © Freepik

Астрологи уверены, что представители некоторых знаков зодиака с рождения наделены превосходной интуицией. Они всегда вытягивают выигрышный билет в лотерее, оказываются в нужное время в нужном месте и не боятся отказаться от предложений, которые, по их мнению, не сулят им ничего хорошего в будущем. Некоторые люди даже могут предсказывать и изменять будущее. Вычислить ясновидцев можно по знаку зодиака!

1. Овен

Какие знаки зодиака обладают экстрасенсорными способностями. Фото © Freepik / rawpixel.com

У представителей знака зодиака Овен интуиция зашкаливает. Их дар настолько сильный, что порой может сравниться с умениями самой Ванги. Люди, родившиеся под знаком Овен, способны видеть не только своё будущее. Для них сны служат своеобразным связующим звеном с космосом или потусторонним миром. Некоторые даже могут предсказать события глобального масштаба. К их словам лучше прислушиваться.

2. Дева

Рождённые под знаком зодиака Дева — одни из самых мудрых людей, у которых дар предвидения основан на наличии необъяснимых предчувствий. Иной раз это жизненный опыт, а в другой ситуации это чистое везение и интуиция. Так или иначе, но Девам звёзды постоянно помогают заглядывать за горизонт событий. Уже с самого детства Девы нередко повторяют фразу "я же говорил/говорила", которую окружающие так не любят. Складывается впечатление, что люди этого знака знают что-то такое, чего не знает никто другой. Они как антенна, перехватывающая засекреченные послания вселенной. Кроме того, представители этого знака зодиака хорошо чувствуют людей — им всегда заранее известно, кому можно доверять, а кому нет.

3. Скорпион

Ясновидящий по гороскопу: кто из знаков зодиака способен предвидеть будущее. Фото © Freepik / rawpixel.com

Скорпионы считаются особыми провидцами, поскольку они обладают самым мощным даром ясновидения. Их интуиция никогда не дремлет и не сбоит. Они всегда идут на шаг впереди и безошибочно предсказывают будущее, потому что целиком видят картину грядущих событий и умеют правильно использовать подсказки судьбы. Представители знака зодиака Скорпион — настоящие экстрасенсы, способные предчувствовать события даже в жизни чужих людей.

4. Близнецы

Представители знака зодиака Близнецы известны как самые общительные. Им удаётся налаживать контакт с абсолютно разными людьми, благодаря чему они набирают фантастический жизненный опыт. Он и делает из них самых эффективных советчиков, к предсказаниям которых всегда стоит прислушиваться.

5. Козерог

Те, кто родились под знаком зодиака Козерог, хоть и считаются самыми рациональными представителями гороскопа, тем не менее обладают довольно развитым шестым чувством. Талант Козерогов далёк от магии и интуиции. Он основан только на их богатом жизненном опыте, наблюдательности и знаниях, которые они получают от окружающих. Эти люди не прекращают учиться день ото дня, разбирая чужие ошибки. Они учатся не только на последствиях своих действий, но и впитывают, как губка, всё то, чем с ними делятся близкие, друзья, окружающие. Это и даёт им возможность предсказывать будущее.

6. Водолей

Эти знаки зодиака обладают превосходной интуицией и шестым чувством. Фото © Freepik / rawpixel.com

Водолей — самый мистический знак зодиака. Люди, рождённые под этим знаком, обладают контактом с вселенной и стараются объяснить всё, что происходит вокруг них. Как правило, родившиеся под знаком зодиака Водолей осознают, что от природы знают больше, чем другие, однако предпочитают молчать об этом. Они не станут давать окружающим наставления и советы, а только молча со стороны будут наблюдать за происходящим, при этом повторяя про себя: "Я так и думал".

Эти шесть знаков зодиака настолько внимательны к собственным эмоциям и окружающим их обстоятельствам, что для них вторая натура — играть в детектива и быть скептиками. Они умеют быть на два шага впереди, всё, что им нужно, — развивать своё шестое чувство.

Авторы Виктория Дитрих