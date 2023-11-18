4 знака зодиака, у которых лучше не спрашивать, как дела, а то придётся часами слушать нытьё

Многие люди верят в то, что звёзды и планеты влияют на их характер и поведение. Одним из аспектов, который можно изучать с точки зрения астрологии, — склонность к жалобам у разных представителей знаков зодиака. Сегодня рассмотрим четыре знака зодиака, которые просто обожают ныть обо всём на свете.

Овны и их вечное недовольство

Четыре знака зодиака, которые любят ныть обо всём. Фото © Freepik

Представители знака зодиака Овен — это люди с ярким и вспыльчивым характером. Они не стесняются выражать своё недовольство независимо от ситуации. Если у Овна что-то идёт не по плану или его ожидания не сбываются, не сомневайтесь: он выскажет все свои претензии тут же.

Упрямые Тельцы

Звёзды и нытьё: как астрология влияет на склонность к жалобам. Фото © Freepik

Люди со знаком зодиака Телец известны упрямством и непоколебимостью. У них есть идеальная картинка мира в голове. Если что-то от неё отличается, особенно в сфере финансов или общего комфорта, будьте уверены: вы об этом узнаете. Носители знака зодиака Телец стремятся к стабильности и предпочитают, чтобы всё было так, как они себе это представили. Когда у Тельцов нарушаются планы или они сталкиваются с неожиданными проблемами, то начинают открыто ныть и сетовать на мир.

Чувствительные Раки

Астрология и нытьё: почему некоторые знаки зодиака всегда недовольны. Фото © Freepik

Представители знака зодиака Рак отличаются высокой чувствительностью и, как следствие, способностью выражать особенно яркие эмоции, в том числе негативные. Они склонны жаловаться, когда их не замечают, а также жутко боятся, что про них забудут, бросят и всё в этом духе. Носители этого знака зодиака ценят внимание и заботу, поэтому, если вы спросите Рака о его самочувствии, будьте готовы не только слушать, но и утешать. А это займёт много времени.

Рыбы и их жалобы на суровую реальность

Какие знаки зодиака склонны к жалобам и почему: Рыбы, Раки, Овны и Тельцы. Фото © Freepik

Рождённые под знаком зодиака Рыбы отличаются мечтательным характером и часто недовольны окружающей реальностью. Они склонны жаловаться на рутинные задачи, критику и отсутствие сострадания. Те, кто по гороскопу Рыбы, мечтают, чтобы жизнь была лёгкой, без забот, но ведь так не бывает… Вот и получается, что они постоянно из-за этого причитают, а всем вокруг приходится это слушать.