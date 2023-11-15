Любовная несовместимость: Пары каких знаков зодиака не могут жить вместе и разводятся быстрее всего

Есть совместимые по гороскопу пары, которым будет легко построить семью. А этим представителям зодиакального круга предстоит испытать разве что радость, если в течение дня не произойдёт конфликт. Рассказываем про парочки, кому по гороскопу быть вместе не суждено.

Овен и Скорпион непригодны для семейной жизни

Овен и Скорпион — это два страстных знака зодиака. Но именно острота характеров их обладателей нередко приводит к конфликтам и соперничеству в отношениях. Овен и Скорпион ещё и противоположны по стихиям, наделены высокой уверенностью в себе. Из-за этого в быту часто возникает борьба за лидерство. Несмотря на страсть в романтике и флирте на первых порах, в семейной жизни Овен и Скорпион будут ревновать и стремиться к контролю второй половинки. Что также может вызывать напряжённость в отношениях.

Кроме того, Овен и Скорпион имеют разные подходы к конфликтам. Огненный представитель открыт и экспрессивен, в то время как водный склонен к скрытности и мстительности. Это также может привести к недопониманию и конфликтам в семейной жизни.

В целом возлюбленные под знаками зодиака Овен и Скорпион могут создать страстную и динамичную пару. Но такие сильные личности с различиями в подходе к отношениям могут быть и непригодны для брака.

Знаки зодиака Дева и Близнецы несовместимы в любви

Почему знаки зодиака Близнецы и Дева не могут быть вместе по гороскопу. Фото © Freepik / Allexxandar, © Freepik / Allexxandar

Носители знаков зодиака Дева и Близнецы имеют разный подход к жизни и отношениям. А это точно отразится и на семейной жизни. Представитель земной стихии в паре склонен к практичности, организованности и аналитичности. В то время как человек воздушной стихии, то есть Близнецы, более легкомысленный, общительный и изменчивый. Эти различия могут создавать напряжённость в отношениях и затруднять совместное принятие решений.

Кроме того, обладатели знака зодиака Дева склонны к критике и перфекционизму. Поэтому жизнь с непредсказуемыми и неустойчивыми партнёрами (Близнецами) может быть трудна. Столь явные различия в характере точно вызовут раздражение и конфликты в быту, из-за чего супруги будут часто ругаться.

Если возлюбленные (Дева и Близнецы) хотят пожениться, то ещё до брака им стоит научиться находить компромисс, уважать различия друг в друге и принимать партнёра таким, каким он есть. Но даже с такими навыками совместимость в браке Девы и Близнецов мала.

Знаки зодиака Стрелец и Водолей не смогут долго быть вместе

Какая любовная совместимость у знаков зодиака Стрелец и Водолей. Фото © Freepik / Allexxandar, © Freepik / Allexxandar

Ещё одна парочка, которая вряд ли долго протянет в браке, — это представители знаков зодиака Стрелец и Водолей. И главная причина — их несовместимость в любви: сильное различие в характере и подходе к жизни. Носитель знака зодиака Стрелец любит свободу и склонен к независимости, ему нужны приключения и новые впечатления. В то время как партнёру со знаком зодиака Водолей важно иногда быть эмоционально отстранённым, отдыхать от своего любимого и наслаждаться интеллектуальным хобби.