Консультации магов и астрологов почти вдвое подорожали в преддверии високосного года
SHOT: Консультации магов и астрологов подорожали на 40% перед Новым годом
В преддверии Нового года на 40% подорожали консультации магов, гадалок и астрологов. По данным SHOT, эзотерики подняли ценники в ожидании високосного 2024 года.
По информации телеграм-канала, особой популярностью пользуются расклады таро и составление натальных карт. Россиянам не терпится узнать, какие сюрпризы готовит им судьба после Нового года, ведь прошлый високосный 2020-й с коронавирусом и локдауном, пожалуй, запомнился многим надолго.
Интересно отметить, что раньше за расклад таро гадалки брали четыре тысячи рублей, а сейчас уже просят не менее шести тысяч. За составление натальной карты на високосный год придётся отдать девять тысяч рублей вместо прежних шести. За колдовство и чистку ауры со свечами и воском чародеи просят заплатить вообще какие-то космические деньги. К примеру, восковая отливка обойдётся в среднем в 40–80 тысяч против прежних 30–60 тысяч рублей. Также большим спросом пользуются заклинания на любовь и финансы. Эти ритуалы обычно проводят со свечками. А воск, по словам колдунов, подорожал — цена за килограмм выросла с 1200 рублей до 1600 рублей.
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А ранее Лайф рассказывал, что до Нового года важно сделать всем знакам зодиака. В частности, одним придётся разобраться в своих чувствах, а другим — решить проблемы или начать новую деятельность.
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