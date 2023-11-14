Консультации магов и астрологов почти вдвое подорожали в преддверии високосного года

Интересно отметить, что раньше за расклад таро гадалки брали четыре тысячи рублей, а сейчас уже просят не менее шести тысяч. За составление натальной карты на високосный год придётся отдать девять тысяч рублей вместо прежних шести. За колдовство и чистку ауры со свечами и воском чародеи просят заплатить вообще какие-то космические деньги. К примеру, восковая отливка обойдётся в среднем в 40–80 тысяч против прежних 30–60 тысяч рублей. Также большим спросом пользуются заклинания на любовь и финансы. Эти ритуалы обычно проводят со свечками. А воск, по словам колдунов, подорожал — цена за килограмм выросла с 1200 рублей до 1600 рублей.