"Хуже не придумаешь": Астролог предостерегла россиян от заключения брака в следующую "красивую" дату

Жениху и невесте не стоит выбирать дату 24.04.2024 для свадьбы. Дата красивая, но крайне неудачная для влюблённых. Почему лучше не регистрировать свой брак в этот день, объяснила астролог Натали Старовойтова.

Москвичи, к слову, подали уже больше 200 заявлений для регистрации брака на 24 апреля 2024 года. Многие заранее планируют расписаться или сыграть свадьбу именно в такие красивые даты. А вот с точки зрения астрологии всё не так радужно.

"Дата 24.04.2024 для свадьбы — хуже не придумаешь. Прежде всего потому, что это будет полнолуние. Солнце, олицетворяющее мужчину, окажется в оппозиции к Луне — женщине. То есть жизнь супругов станет вечной конфронтацией, они будут словно два спортсмена на ринге — кто кого", — подчеркнула специалист в беседе с "Москвой 24", добавив, что в таком браке выживет тот, кому нужен постоянный вынос мозга.

Старовойтова добавила, что лучше подбирать дату для бракосочетания с помощью элективной астрологии. А для этого важно понимать, когда начинается период растущей Луны, именно тогда брак получится крепким и надёжным. Плюсом даты 24.04.2024 могло бы быть то, что Луна в этот день будет находиться в Скорпионе. А это гарантирует страсть и бурю эмоций в совместной жизни, а значит, возлюбленным точно никогда не станет скучно, говорит астролог.

Учитывая микс отрицательных факторов, ничего хорошего не стоит ждать и от самого торжества в эту дату. Так как в полнолуние многие испытывают напряжение, гости будут в стрессе, недовольны и эмоционально заряжены не в лучшую сторону, заключила эксперт.