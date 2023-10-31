Календарь фаз Луны в ноябре 2023-го: Все благоприятные и опасные дни месяца Конец осени — всегда период напряжённый и тяжёлый, но на помощь придёт лунный календарь. Он расскажет, когда следует вести себя осторожно и чем лучше заняться, чтобы пережить ноябрь спокойно и не разозлить Вселенную. Подробности читайте на Life.ru. 31 октября, 19:00 Лунный календарь расскажет о благоприятных и неблагоприятных днях в ноябре 2023 года. Фото © Shutterstock

Зачем нужен лунный календарь

Лунный календарь используется для отслеживания фаз Луны и определения её положения на небе в разные периоды времени. Он имеет множество практических применений:

Сельское хозяйство: лунный календарь помогает определить оптимальное время для посева, посадки и сбора урожая. Некоторые считают, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений. Рыболовство: в рыболовстве также существует традиция ориентироваться на фазы Луны для выбора наилучшего времени для ловли определённых видов рыб. Здоровье и красота: некоторые люди верят, что фазы Луны могут влиять на состояние здоровья и красоту. Например, они могут использовать лунный календарь для определения лучшего времени для стрижки волос или выполнения косметических процедур. Астрология: лунный календарь является важным инструментом в астрологии, где фазы Луны считаются значимыми для предсказания событий и влияния на характеры людей. Религиозные праздники: многие религии используют лунный календарь для определения дат праздников, таких как Рамадан.

В целом лунный календарь помогает людям ориентироваться во времени и использовать знания о фазах Луны для использования в быту, вычисляя благоприятные и неблагоприятные дни для деловых и личных встреч, заключения сделок, подписания контрактов, назначения даты свадьбы и других значимых событий.

Лунный календарь в ноябре-2023

Убывающая луна: 1–12 ноября.

Новолуние: 13 ноября.

Растущая Луна: 14–26 ноября.

Полнолуние: 27 ноября.

Убывающая луна: 28–30 ноября.

Календарь лунных фаз в ноябре 2023 года. Инфографика © LIFE

Новолуние в ноябре

В третий осенний месяц новолуние выпадает на 13 ноября, но в астрономическом плане фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него.

Период новолуния категорически не подходит для начала новых проектов либо активного продолжения уже имеющихся занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. Лучшим вариантом будет провести время в одиночестве.

Благоприятные дела в новолуние

Хороший период для завершения серьёзных дел и подведения итогов по ним.

В текущий период благоприятно заниматься наведением порядка в доме, уборкой лишних вещей.

Подходящее время для ухода за собой: косметологические и очищающие процедуры, умеренные физические упражнения придадут цветущий вид и поднимут настроение.

Время идеально для осуществления плановых медицинских операций и воздействий.

В новолуние сама природа велит заняться своим здоровьем и красотой. Фото © Shutterstock

Неблагоприятные дела

Начало новых проектов, смена места работы, так как сил в организме слишком мало.

Не рекомендуется на четвёртой фазе осуществлять покупки и вкладывать деньги.

Общение в данный период лучше всего сократить до минимума как с деловым, так и с личным окружением.

В последние дни перед новолунием рекомендуется позаботиться о повышении иммунитета — есть вероятность заболеваний.

Полнолуние в ноябре

Полнолуние — один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно направлять в любую сферу. Все начинания в 14-й лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и устремляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования — очень важно проводить его активно.

Полнолуние в ноябре 2023 года выпадает на 27-е число.

Благоприятные дела в период полнолуния

Повышенная активность растущей Луны положительно скажется в рабочих делах.

Время подходит для реализации крупных планов и перемен.

На последние дни растущей Луны можно вкладывать и тратить деньги — инвестиции будут прибыльными, а покупки — удачными.

Подходящий период для общения, завязывания знакомств и деловых связей.

Мероприятия в кругу родных и близких пройдут с большим успехом и сулят укрепление родственных связей.

Активность Луны положительно повлияет на любителей физических нагрузок и спорта.

Неблагоприятные дела для полнолуния

Не рекомендуются в период второй фазы косметологические процедуры, которые вызывают повреждения кожи: пилинги, чистки, депиляция.

Неблагоприятны на растущую Луны оперативные вмешательства и стрессовые ситуации, которые могут спровоцировать снижение иммунитета и возникновение инфекционных заболеваний.

В период полнолуния лучше воздержаться от стресса, иначе это ударит по здоровью. Фото © Shutterstock

Благоприятные дни в ноябре по лунному календарю

Благоприятными днями для поездок и путешествий будут 1, 2, 3, 9, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 28, 29 и 30 ноября.

Благоприятные дни для крупных трат и покупок: 10, 11, 16, 17, 19, 21 и 26 ноября.

Благоприятные дни для проведения операций и других манипуляций, связанных со здоровьем: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 29 и 30 ноября.

В целом удачными по лунному календарю обещают быть: 3, 4, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 29 и 30 ноября.

Неблагоприятные дни ноября 2023 года

Неблагоприятные дни ноября: 11-е, 13-е и 23-е числа. В эти дни не рекомендуется совершать дорогостоящие покупки, брать или давать деньги в долг, а также вкладываться в любые финансовые проекты.

11-е, 13-е и 23-е числа. В эти дни не рекомендуется совершать дорогостоящие покупки, брать или давать деньги в долг, а также вкладываться в любые финансовые проекты. Самый опасный день ноября: понедельник, 27-е число. Запомните эту дату. Помимо полнолуния в этот день Земля окажется в эпицентре мощной магнитной бури. Нужно поберечь себя и выполнять рекомендации, о которых Лайф писал здесь.

Нейтральные дни ноября

Нейтральными днями в ноябре будут: 4-е, 5-е, 6-е, 9-е, 17-е, 19-е, 22-е, 24-е и 29-е числа.

В эти даты рекомендуется тратить деньги только на предметы первой необходимости, такие как продукты питания, товары для дома, средства гигиены и оплата бензина. А вот брать деньги в долг или совершать дорогостоящие покупки точно не стоит. Если есть возможность перенести приём у врача или поездку на другое число, то Лунный календарь настоятельно рекомендует это сделать.

Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в ноябре

Обычай стричь волосы, опираясь на Лунный календарь, — довольно древний. Наши предки считали, что стрижка в новолуние отнимает годы жизни, и старались ничего не делать с волосами на убывающую Луну, чтобы не испортилось зрение. Нежелательным временем для стрижки были и лунные затмения: согласно поверьям, в этот период человек наиболее уязвим и вместе с волосами мог потерять здоровье.

Как же определить по луне, когда можно стричь волосы? Фото © Cookie-studio/ Freepik

Не все поверья дожи ли до наших дней, но многие хоть раз в жизни слышали совет стричься именно на растущую Луну, чтобы волосы росли быстрее. И действительно, даже барберы и парикмахеры замечают, что в это время клиентов становится больше. Есть ли в этом правда, учёные спорят до сих пор. Сторонники "стрижек по Луне" уверены, что небесное светило не только оказывает влияние на воду на нашей планете, вызывая приливы и отливы, но и на другие сферы нашей жизни, в том числе на рост наших волос. Именно поэтому лунный календарь часто используется в парикмахерских, чтобы знать, какой день благоприятен для стрижки и окрашивания волос. Фазы роста и убывания Луны играют важную роль в этом процессе. Во время фазы роста окрашенные волосы лучше себя чувствуют, а подстриженные в этот период — отрастают быстрее. С другой стороны, во время фазы убывания окрашивание волос может быть неудачным, а стрижка может замедлить рост волос.

Верить в это или нет, дело каждого. Но на всякий случай рекомендуем заглянуть в наш лунный календарь стрижек перед записью в салон.

Календарь стрижек 2023 года. Инфографика © LIFE

Благоприятные дни для стрижки: 1,3,4,9,10,15,19,24, 28-е

1,3,4,9,10,15,19,24, 28-е Неблагоприятные дни для стрижки : 2,16,18, 25, 30-е

: 2,16,18, 25, 30-е 27 ноября (Полнолуние): самый неудачный день для стрижки , подумайте дважды перед походом к парикмахеру

, подумайте дважды перед походом к парикмахеру Нейтральные дни: 5, 6, 7, 8, 11,1 2, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26 и 29-е

Авторы Марина Калегина