На Землю обрушится 5-балльный геомагнитный шторм: Самые опасные дни ноября 2023-го
Под конец осени нас ожидает несколько непростых дней, когда будут бушевать магнитные бури. В материале Life.ru вы узнаете, какие дни в ноябре будут самыми опасными, когда ожидается мощный магнитный шторм и что советуют врачи, чтобы пережить период геовозмущений.
В ноябре 2023-го, под конец осени, ожидается сразу несколько магнитных бурь разной интенсивности. Фото © Shutterstock
Магнитные бури — это явление, которое происходит в околоземном пространстве при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли. Они могут иметь различную продолжительность и интенсивность. Сильные магнитные бури могут вызывать значительные помехи в работе электронных систем и инфраструктуры, поэтому их изучение и прогнозирование являются важными задачами для научных исследований и защиты технических систем. Кроме того, при сильных магнитных бурях под воздействием возмущённого магнитного поля Земли состояние метеозависимых людей. В ноябре 2023 года таких опасных периодов будет сразу несколько.
Прогноз магнитных бурь в ноябре 2023 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в ноябре 2023 года на Землю обрушатся несколько магнитных бурь различной интенсивности. И если середина месяца пройдёт в достаточно спокойном режиме, то в начале и особенно в конце ноября магнитное поле будет очень возмущённым. В последних числах, по прогнозу учёных, нас ждёт 5-балльный магнитный шторм, который, скорее всего, ощутит на себе абсолютное большинство людей.
Даты магнитных бурь в ноябре 2023 года. Скриншот с сайта ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
Если верить прогнозам учёных, то нагрузка на магнитное поле Земли в ноябре будет распределяться так:
- 1 ноября — слабое магнитное возмущение (2 балла).
- 2–8 ноября — почти полный штиль (1 балл).
- 9 ноября — ощутимая магнитная буря (4 балла).
- 10 ноября — слабое магнитное возмущение (2 балла).
- 11–13 ноября — почти полный штиль (1 балл).
- 14–15 ноября — слабое магнитное возмущение (2 балла).
- 16–21 ноября — почти полный штиль (1 балл).
- 22 ноября — ощутимая магнитная буря (4 балла).
- 23 ноября — магнитная буря (3 балла).
- 24 и 25 ноября — ощутимая магнитная буря (4 балла).
- 26–29 ноября — сильная магнитная буря (5 баллов).
- 30 ноября — слабое магнитное возмущение (2 балла).
Календарь магнитных бурь в ноябре 2023 года. Инфографика © LIFE
Почему прогнозы магнитных бурь не всегда сбываются
Магнитные бури сложно прогнозировать по нескольким причинам:
- Непредсказуемость солнечной активности. Солнце является источником магнитных бурь, и его активность может быть непредсказуемой. Солнечные вспышки и выбросы материи могут происходить в разное время и с различной интенсивностью. Кроме того, солнечная активность проходит через циклы, и прогнозирование этих циклов также является сложной задачей.
- Сложность взаимодействия с Землёй. Взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем Земли зависит от множества факторов, таких как направление и скорость солнечного ветра, форма и интенсивность магнитного поля Земли, атмосферные условия и другие факторы. Эти параметры могут меняться во времени и пространстве, что делает прогнозирование магнитных бурь непростой задачей.
- Недостаточность данных и моделей. Для точного прогнозирования магнитных бурь требуется большое количество данных о состоянии Солнца, солнечной активности и магнитном поле Земли. Однако существующие наблюдательные системы и модели всё ещё не могут предоставить полную информацию для точного прогнозирования. Недостаток данных и недостаточное понимание физических процессов также вносят свою сложность в прогнозирование магнитных бурь.
Все эти факторы делают прогнозирование магнитных бурь сложным процессом, требующим дальнейших исследований и разработки новых методов и моделей.
Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности
Каждый человек имеет свой порог чувствительности. Именно поэтому все люди ощущают влияние магнитных бурь на себе по-разному: кто-то даже не в курсе, что вообще такое геомагнитные штормы, а кто-то мучается даже при малейшем колебании магнитного поля Земли.
Как бы то ни было, эти злосчастные бури приносят немало хлопот нам, людям, оказывая отрицательное влияние на самочувствие. И хотя каждый ощущает это воздействие по-своему, есть некоторые симптомы, которые чаще других проявляются во время геоштормов:
- головные боли;
- скачки артериального давления;
- головокружение;
- учащённое сердцебиение;
- затруднённое дыхание;
- нарушения сна иногда вплоть до бессонницы;
- рассеянность, невозможность сконцентрироваться на текущих задачах;
- раздражительность и тревожность;
- повышенная усталость;
- боль и ломота в костях и суставах;
- обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.
Главврач Клиники доктора Шишонина, кандидат медицинских наук Александр Юрьевич Шишонин рассказывает, как улучшить самочувствие во время магнитных бурь. Видео © YouTube / Видео блог Доктора Шишонина
Советы врачей, которые помогут защитить себя во время магнитной бури
- Геомагнитные возмущения не должны влиять на здоровых людей, считает доктор медицинских наук Роман Горенков. По его словам, к магнитным штормам уязвимы прежде всего лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, ишемическая болезнь и другие).
- У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут наблюдаться мигренеподобные боли, сердцебиение, изменение артериального давления в сторону повышения или понижения. В таком случае следует ограничить в этот день физические и умственные нагрузки, избегать стрессов.
- Врач-кардиолог Андрей Кондрахин считает, что магнитные бури могут стать испытанием для людей с хроническими болезнями. Он советует в такие дни отказаться от кофе, алкоголя и сигарет. Лучше проводить время без напряжения и стрессов и пораньше ложиться спать.
- Эксперт фарммедсообщества доктор Тата Лысогорова утверждает, что в такой период у 70% метеозависимых людей ухудшается состояние здоровья. Она рекомендует во время магнитных бурь быть расслабленными, не выполнять сверхзадач и жить в режиме "недоделывания".
- При магнитных бурях организм человека испытывает повышенные нагрузки, которые прежде всего сказываются на давлении. По словам диетолога Людмилы Микитюк, минимизировать вред можно, внеся ряд коррективов в рацион. В первую очередь она посоветовала пить как можно больше воды, причём подойдёт как обычная чистая, так и отвары, натуральные морсы или минеральная с лимоном.