На Землю обрушится 5-балльный геомагнитный шторм: Самые опасные дни ноября 2023-го Под конец осени нас ожидает несколько непростых дней, когда будут бушевать магнитные бури. В материале Life.ru вы узнаете, какие дни в ноябре будут самыми опасными, когда ожидается мощный магнитный шторм и что советуют врачи, чтобы пережить период геовозмущений. 31 октября, 18:00 В ноябре 2023-го, под конец осени, ожидается сразу несколько магнитных бурь разной интенсивности. Фото © Shutterstock

Магнитные бури — это явление, которое происходит в околоземном пространстве при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли. Они могут иметь различную продолжительность и интенсивность. Сильные магнитные бури могут вызывать значительные помехи в работе электронных систем и инфраструктуры, поэтому их изучение и прогнозирование являются важными задачами для научных исследований и защиты технических систем. Кроме того, при сильных магнитных бурях под воздействием возмущённого магнитного поля Земли состояние метеозависимых людей. В ноябре 2023 года таких опасных периодов будет сразу несколько.

Прогноз магнитных бурь в ноябре 2023 года

По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в ноябре 2023 года на Землю обрушатся несколько магнитных бурь различной интенсивности. И если середина месяца пройдёт в достаточно спокойном режиме, то в начале и особенно в конце ноября магнитное поле будет очень возмущённым. В последних числах, по прогнозу учёных, нас ждёт 5-балльный магнитный шторм, который, скорее всего, ощутит на себе абсолютное большинство людей.

Даты магнитных бурь в ноябре 2023 года. Скриншот с сайта ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Если верить прогнозам учёных, то нагрузка на магнитное поле Земли в ноябре будет распределяться так:

1 ноября — слабое магнитное возмущение (2 балла).

— слабое магнитное возмущение (2 балла). 2–8 ноября — почти полный штиль (1 балл).

— почти полный штиль (1 балл). 9 ноября — ощутимая магнитная буря (4 балла).

— ощутимая магнитная буря (4 балла). 10 ноября — слабое магнитное возмущение (2 балла).

— слабое магнитное возмущение (2 балла). 11–13 ноября — почти полный штиль (1 балл).

— почти полный штиль (1 балл). 14–15 ноября — слабое магнитное возмущение (2 балла).

— слабое магнитное возмущение (2 балла). 16–21 ноября — почти полный штиль (1 балл).

— почти полный штиль (1 балл). 22 ноября — ощутимая магнитная буря (4 балла).

— ощутимая магнитная буря (4 балла). 23 ноября — магнитная буря (3 балла).

— магнитная буря (3 балла). 24 и 25 ноября — ощутимая магнитная буря (4 балла).

— ощутимая магнитная буря (4 балла). 26–29 ноября — сильная магнитная буря (5 баллов).

— сильная магнитная буря (5 баллов). 30 ноября — слабое магнитное возмущение (2 балла).

Календарь магнитных бурь в ноябре 2023 года. Инфографика © LIFE

Почему прогнозы магнитных бурь не всегда сбываются

Магнитные бури сложно прогнозировать по нескольким причинам:

Непредсказуемость солнечной активности. Солнце является источником магнитных бурь, и его активность может быть непредсказуемой. Солнечные вспышки и выбросы материи могут происходить в разное время и с различной интенсивностью. Кроме того, солнечная активность проходит через циклы, и прогнозирование этих циклов также является сложной задачей. Сложность взаимодействия с Землёй. Взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем Земли зависит от множества факторов, таких как направление и скорость солнечного ветра, форма и интенсивность магнитного поля Земли, атмосферные условия и другие факторы. Эти параметры могут меняться во времени и пространстве, что делает прогнозирование магнитных бурь непростой задачей. Недостаточность данных и моделей. Для точного прогнозирования магнитных бурь требуется большое количество данных о состоянии Солнца, солнечной активности и магнитном поле Земли. Однако существующие наблюдательные системы и модели всё ещё не могут предоставить полную информацию для точного прогнозирования. Недостаток данных и недостаточное понимание физических процессов также вносят свою сложность в прогнозирование магнитных бурь.

Все эти факторы делают прогнозирование магнитных бурь сложным процессом, требующим дальнейших исследований и разработки новых методов и моделей.

Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности

Каждый человек имеет свой порог чувствительности. Именно поэтому все люди ощущают влияние магнитных бурь на себе по-разному: кто-то даже не в курсе, что вообще такое геомагнитные штормы, а кто-то мучается даже при малейшем колебании магнитного поля Земли.



Как бы то ни было, эти злосчастные бури приносят немало хлопот нам, людям, оказывая отрицательное влияние на самочувствие. И хотя каждый ощущает это воздействие по-своему, есть некоторые симптомы, которые чаще других проявляются во время геоштормов:

головные боли;

скачки артериального давления;

головокружение;

учащённое сердцебиение;

затруднённое дыхание;

нарушения сна иногда вплоть до бессонницы;

рассеянность, невозможность сконцентрироваться на текущих задачах;

раздражительность и тревожность;

повышенная усталость;

боль и ломота в костях и суставах;

обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Главврач Клиники доктора Шишонина, кандидат медицинских наук Александр Юрьевич Шишонин рассказывает, как улучшить самочувствие во время магнитных бурь. Видео © YouTube / Видео блог Доктора Шишонина

Советы врачей, которые помогут защитить себя во время магнитной бури

Авторы Марина Калегина