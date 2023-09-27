Врач рассказал, кому в магнитные бури нельзя напрягаться

Магнитные бури — природное явление, незаметное для здорового человека. Однако людям с заболеваниями стоит поберечь себя в этот период. Почему, рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом "360".

"Если мы говорим о людях с кардиологическим или почечным заболеванием, то определённые природные явления дают им о себе знать. Как ни крути, мы электрозависимы, всё в организме работает на электрическом импульсе, и электромагнитные возмущения сказываются", — подчеркнул эксперт.

Медик добавил, что магнитные бури могут усугубить и без того нездоровое состояние. В такие дни врач рекомендует избегать физических нагрузок, отказаться от кофе, алкоголя и сигарет. Лучше проводить время без напряжения и стрессов и пораньше ложиться спать, отметил доктор.