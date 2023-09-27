Врач рассказал, кому в магнитные бури нельзя напрягаться
Врач Кондрахин призвал людей с заболеваниями избегать нагрузок в магнитные бури
Магнитные бури — природное явление, незаметное для здорового человека. Однако людям с заболеваниями стоит поберечь себя в этот период. Почему, рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом "360".
"Если мы говорим о людях с кардиологическим или почечным заболеванием, то определённые природные явления дают им о себе знать. Как ни крути, мы электрозависимы, всё в организме работает на электрическом импульсе, и электромагнитные возмущения сказываются", — подчеркнул эксперт.
Медик добавил, что магнитные бури могут усугубить и без того нездоровое состояние. В такие дни врач рекомендует избегать физических нагрузок, отказаться от кофе, алкоголя и сигарет. Лучше проводить время без напряжения и стрессов и пораньше ложиться спать, отметил доктор.
Ранее доктор медицинских наук Роман Горенков предупредил, что во время магнитных бурь у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут наблюдаться мигренеподобные боли, сердцебиение, изменение артериального давления в сторону повышения или понижения. В таком случае следует ограничить в этот день физические и умственные нагрузки, избегать стрессов, употреблять больше жидкости, отказаться от острой пищи и алкоголя.
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