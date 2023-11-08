Астролог дал инструкцию, что до Нового года важно сделать всем знакам зодиака

Можно сказать, что у каждого знака зодиака есть своя миссия, которую следует выполнить до наступления нового, 2024 года. Одним — разобраться в своих чувствах, другим — решить проблемы или же начать новую деятельность. Подробнее рассказываем, что нужно успеть сделать представителям зодиакального круга до наступления 31 декабря.

Овнам разобраться с делами, Тельцам продуктивно поработать — что нужно сделать знакам зодиака до Нового года? Фото © Shutterstock

Представителям знака зодиака Овен до наступления 2024 года важно понять и отказаться от той деятельности, которая тянет из них энергию, также завершить хотя бы наполовину важные дела. По словам астролога, Овнам также стоит обозначить свои главные ошибки в проектах и исправить их.

"Тельцам надо активно потрудиться и постараться не упустить новые возможности, которые до Нового года точно появятся. Также сейчас отличный момент приступить к новому обучению или пройти тренинг личностного роста", — рассказывает астролог Ирина Шалёва.

Обладателям знака зодиака Близнецы первым делом стоит разобраться в своих чувствах, определиться в желаниях. Неплохо также было бы направить имеющуюся энергию на создание фундамента положительных результатов в будущем, 2024 году.

Новый год 2024 и астрология: что нужно сделать представителям разных знаков зодиака. Фото © Shutterstock

Тем, кто по гороскопу Рак, нужно за отведённое время взять паузу, остановиться и хорошенько подумать: что они хотят брать с собой в новый год, а что лучше оставить в прошлом. Носителям знака зодиака Лев, по словам астролога, стоит отринуть сомнения и смело идти навстречу своим страхам. Именно за ними скрываются большие возможности.

Представителям знака зодиака Дева до Нового года надо успеть навести порядок — как в окружающем пространстве, так и в банальных документах. Также трудолюбивым носителям этого знака зодиака обязательно нужно запланировать заслуженный отдых.

"Весам до Нового года нужно решить спорные моменты, из-за которых они переживают, и навести порядок в личной жизни. Также им надо успеть наладить отношения с важными для них людьми, помириться с кем-то, если есть такая необходимость", — подчёркивает астролог Шалёва.

Новый год 2024: что очень важно сделать представителям знака зодиака за остаток 2023-го? Фото © Shutterstock

Представителям знака зодиака Скорпион, по словам эксперта, уже сейчас нужно заручиться поддержкой единомышленников и расширить круг полезных контактов. Если направить свою энергию на реализацию самых глобальных целей уже сегодня, то первые плоды появятся до Нового года.

Тем, кто по гороскопу Стрелец, стоит подумать над составлением списка желаний. И не просто, а превратить его в стратегию с пошаговым планом действий. Также важно доделать свои дела, довести их до логического завершения.

Носителям знака зодиака Козерог перед новым, 2024 годом важно провести работу над ошибками. Если что-то в течение 2023 года не получалось и вы забросили попытки это сделать, то сейчас самое время попробовать заново. К тому же было бы неплохо вернуть старые связи и возобновить общение.

Астролог рассказал план действий всех знаков зодиака: что важно сделать до нового, 2024 года. Фото © Shutterstock

Для обладателей знака зодиака Водолей до конца 2023 года миссия заключается в поиске необходимых знаний. Важно определить то, что поможет выйти на новый уровень жизни. Поэтому подумайте, на какие курсы записаться, чтобы усовершенствовать свои навыки.

В разговоре с "Москвой 24" астролог Ирина Шалёва рассказывает, что представителям знака зодиака Рыбы до 2024 года нужно сделать конкретные шаги на пути к своим желаниям. Чтобы добиться желаемого, следует заняться самодисциплиной, потому как лишние эмоции и переживания могут сбить с намеченного курса.