Россиянам посоветовали обратиться к фэншуй, чтобы чаще путешествовать

Фэншуй помогает привнести в жизнь больше путешествий и различных знакомств, считает астролог Ольга Николаева.

По её словам, правильное расположение символической звезды, которой выступает фигурка лошади, способно "активировать" карьерный успех и финансовое благополучие.

Для начала, советует эксперт по фэншуй, необходимо найти правильное расположение звезды. У рождённых в годы Свиньи, Кролика или Овцы такое место находится в юго-восточной части жилища (промежуток на компасе — от 142,5 до 157,5 градуса), у рождённых в годы Тигра, Лошади или Собаки — на юго-западе (232,5–247,5 градуса), в годы Змеи, Петуха и Быка — на северо-западе (232,5–247,5 градуса), а в годы Обезьяны, Крысы или Дракона — на северо-востоке (52,5–67,5 градуса).

Найдя подходящее место, нужно становиться в середине обозначенного для знака зодиака промежутка, который определяется по компасу. Для этого можно использовать приложение на телефоне.

"Далее идём в обозначенном направлении к внешней стене дома (той, что отделяет жилище от улицы) и возле неё ставим фигурку лошади. Лучше, если она будет в движении — скачущая или встающая на дыбы", — передаёт слова эксперта "Москва 24".

Астролог также посоветовала, что для правильной "активации" необходимо поставить свечу в секторе, зажигать её и произносить свои желания.