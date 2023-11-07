Дотянуть до 100 лет: 5 знаков зодиака, под которыми рождаются долгожители

Прожить долгую и счастливую жизнь мечтают многие. Но далеко не каждый при этом готов вести здоровый образ жизни. Известно, что природное здоровье, а также привычка за ним следить, во многом зависит от знака зодиака, под которым человек появился на свет. Кто же они, эти счастливчики с перспективой на долголетие?

1. Знак зодиака Скорпион

Долгожители по гороскопу: представители какого знака зодиака живут дольше всех остальных? Фото © Freepik

Энергичный и самоуверенный человек, родившийся под знаком зодиака Скорпион, обычно не уделяет должного внимания своему здоровью. Но, к счастью, его представители при рождении наделяются огромным запасом энергии и жизненных сил. В результате чего даже удаётся переносить болезни на ногах и оставаться при этом более работоспособными, чем здоровые люди вокруг.

Выражение "движение — это жизнь", наверное, было создано для людей знака зодиака Скорпион. Потому что чем более активный образ жизни они ведут, тем больше удаётся оставаться в форме! Удивительно, но многие Скорпионы вплоть до старческого возраста умудряются занимать активную жизненную позицию, работать и путешествовать на дальние расстояния, за что им огромный респект.

2. Знак зодиака Рак

Эмоции представителей знака зодиака Рак всегда на пике, но если они научатся контролировать их, то смогут продлить жизнь на десяток лет. Обладатели знака зодиака Рак всегда оказываются в окружении шумных компаний на выходных, но в будние дни стараются вести здоровый образ жизни, правильно питаться и много двигаться. Их девиз для продления жизни: "Здоровая пища, спорт и хороший секс".

3. Знак зодиака Дева

Астрологи уверены, что эти 5 знаков зодиака сулят тем, кто под ними родился, долгие годы жизни. Фото © Freepik

Те, кто по гороскопу Девы, — всегда педантичны и скрупулёзны. Они с особым трепетом относятся к своему здоровью. Что примечательно, ресторанной еде эти люди скорее предпочтут домашнюю. Причём, прежде чем приступать к готовке, носитель знака зодиака Дева обязательно убедится в том, что заранее подготовленные продукты качественные, натуральные и свежие. От природы представители этого знака редко славятся бычьим здоровьем, но тем не менее им удаётся поддерживать его на высоком уровне с помощью медицины, гигиены и правильного питания. Ведь здоровый образ жизни — это залог успеха на пути к долголетию.

4. Знак зодиака Водолей

Рождённые под знаком зодиака Водолей не ходят к врачам и не пьют таблетки, а если и лечатся, то только народными методами и качественным отдыхом. Они чувствуют свой организм и не зацикливаются на недугах. Ко всему в жизни Водолеи относятся проще, нежели другие представители зодиакального круга. Несмотря на то что они много трудятся, их жизненной энергии хватает с лихвой и на всех окружающих. Люди, кто по гороскопу Водолей, живут счастливую и долгую жизнь.

5. Знак зодиака Овен

Доживут до 100 лет: какие знаки зодиака чаще всего становятся долгожителями? Фото © Freepik