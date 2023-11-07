10 самых ужасных разочарований взрослой жизни: вы счастливчик, если с этим никогда не сталкивались

Настоящая жизнь — далеко не всегда лёгкая и безоблачная… Ну, то есть почти никогда. Регулярные испытания и душевные потрясения — неотъемлемая её часть. Собрали 10 самых ужасных примеров, с которыми сталкиваются многие во время своего взросления. Проверьте, насколько ваша жизнь была лёгкой, если половина из списка вас не коснулась.

"Я думал, что вырасту, уеду от родителей, найду свою опору во взрослом мире и, по сути, переведу свою жизнь на автопилот… Сейчас мне за 40, и жизнь — крайне непонятная вещь", — Borsti17.

"Когда оба твоих родителя умирают. Мне уже за 50, и мама умерла в прошлом году. С тех пор папа жил со мной, но ему поставили рак IV стадии. Он умер в январе этого года, а затем меня уволили с работы в сфере технологий, и я был безработным в течение 10 месяцев. Ничто так легко не отнимет у вас способность смотреть на мир с позитивом и воодушевлением, как необходимость в одиночку опустошить дом своего детства и выбросить оттуда всё в мусорный контейнер. Всё, что тебе остаётся, — задаваться вопросом, что твоя жизнь вообще значит", — i_spock.

Разочарования взрослой жизни: 10 примеров человеческих трагедий. Фото © Shutterstock

"Вдруг понять, что, если ты будешь трудолюбивым и хорошо выполнять свою работу, это совсем не означает, что тебя за это вознаградят", — DorianOrosco.

"Осознание, что родители — тоже люди, со слабостями и недостатками, которые ты просто никогда не видел, когда был ребёнком", — tamammothchuk.

"Когда покупаешь набор контейнеров на 8 предметов, а когда открываешь, оказывается, что 4 их них — это крышки…", — throwmeawaypoopy.

"Для меня разочарованием стал тот период в жизни, когда отношения с родителями меняются. И теперь они обращаются к вам за советами вместо того, чтобы вы продолжали искать ответ у них", — Smile_Terrible.

Каждый знаком с этими разочарованиями взрослой жизни: 10 примеров. Фото © Freepik

"Когда осознаёшь, что из-за работы 24/7 и постоянного утомления ты никогда не сможешь начать путь к своей реальной мечте", — **Blind_Wolf.

"Когда я был ребёнком, думал, что взрослые всё знают и у них всё под контролем, поэтому не мог дождаться, когда вырасту и смогу быть таким, как они. ХА-ХА", — Yoga_and_Cats.

"То, что ты никогда на самом деле не чувствуешь себя "как взрослый", — Personal-Listen-4941.

10 самых разочаровывающих моментов взрослой жизни. Фото © Freepik / Drazen Zigic

"Когда осознаёшь, что человек, которого ты любил и уважал, оказался отвратительной личностью", — Papooof4.