Срочно проверяем свои коллекции: Названы самые дорогие марки советского периода

Советские марки могут стоить миллионы, рассказал член президиума Союза филателистов России Михаил Дымшиц. По словам эксперта, самый дорогой экземпляр — сувенирный листок с набитыми на нём номиналами, такой экспонат обойдётся коллекционеру в восемь миллионов рублей.

"Самой дорогой считается так называемая "картонка", которая не являлась почтовым выпуском. Это сувенирный листок, номиналы марок там должны были быть забиты. Его было всего 500 экземпляров, в том числе 25 с надпечаткой "Лучшему ударнику Всероссийского Общества Филателистов", — рассказал эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Как он пояснил, цена обусловлена тем, что марка служила пропуском на выставку 1932 года. В то время многих филателистов репрессировали, поэтому из 500 штук их осталось очень мало. По словам специалиста, "Лучший ударник" существует сегодня в одном экземпляре. Он заявил, что "картонка" по каталогу стоит один миллион рублей, а с надпечаткой — восемь миллионов.

Также Дымшиц рассказал, что марка с портретом лётчика Леваневского, выпущенная тиражом 11 тысяч штук, будет стоить 60 тысяч рублей, марки "Народное ополчение" 1941 года — 15 тысяч рублей, а "Токийский блок" 1964-го — 18 тысяч. Однако эксперт подчеркнул, что есть подвиды с определёнными деталями, из-за которых цена увеличивается.