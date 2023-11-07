Срочно проверяем свои коллекции: Названы самые дорогие марки советского периода
Филателист Дымшиц: Самая дорогая советская марка стоит 8 млн руб.
Советские марки могут стоить миллионы, рассказал член президиума Союза филателистов России Михаил Дымшиц. По словам эксперта, самый дорогой экземпляр — сувенирный листок с набитыми на нём номиналами, такой экспонат обойдётся коллекционеру в восемь миллионов рублей.
"Самой дорогой считается так называемая "картонка", которая не являлась почтовым выпуском. Это сувенирный листок, номиналы марок там должны были быть забиты. Его было всего 500 экземпляров, в том числе 25 с надпечаткой "Лучшему ударнику Всероссийского Общества Филателистов", — рассказал эксперт в беседе с "Газетой.ru".
Как он пояснил, цена обусловлена тем, что марка служила пропуском на выставку 1932 года. В то время многих филателистов репрессировали, поэтому из 500 штук их осталось очень мало. По словам специалиста, "Лучший ударник" существует сегодня в одном экземпляре. Он заявил, что "картонка" по каталогу стоит один миллион рублей, а с надпечаткой — восемь миллионов.
Также Дымшиц рассказал, что марка с портретом лётчика Леваневского, выпущенная тиражом 11 тысяч штук, будет стоить 60 тысяч рублей, марки "Народное ополчение" 1941 года — 15 тысяч рублей, а "Токийский блок" 1964-го — 18 тысяч. Однако эксперт подчеркнул, что есть подвиды с определёнными деталями, из-за которых цена увеличивается.
Ранее Лайф рассказал, сколько можно выручить за украшения из бабушкиной шкатулки. Отмечается, что при продаже особое внимание нужно уделять оправе камня, так как для ювелиров наличие благородного металла — главный ориентир.
Shutterstock