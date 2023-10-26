Эксперт рассказала, сколько можно выручить за украшения из бабушкиной шкатулки

Многие решаются продать бабушкины драгоценности с целью заработать миллионы. Геммолог Юлия Иртюга рассказала aif.ru, сколько на самом деле стоят советские "рубины" и "александриты".

"Александриты и рубины — редкие и дорогостоящие камни. При этом в СССР не было массовой добычи этих камней, но производство ювелирных изделий с "их участием" было массовым. Почему? В украшениях наших бабушек были не природные, а синтетические рубины, а вставки "из александритов" — на самом деле это синтетические корунды", — поясняет специалист.

Специалист рассказала, что корунды даже внешне отличаются от натуральных камней. По словам эксперта, они слишком идеальны, в то время как натуральные камни имеют трещинки и минеральные включения.

Иртюга раскрыла, что много заработать на таких "драгоценностях" не получится, так как они почти ничего не стоят. Однако специалист отметила, что особое внимание нужно уделять оправе камня, так как для ювелиров наличие благородного металла — главный ориентир.

"Стоимость золота в этой пробе за грамм нужно умножить на вес изделия за вычетом ювелирных вставок, — так вы узнаете, сколько примерно можно выручить за украшение. Таким образом, в теории за золотое кольцо 583-й пробы весом 4 грамма можно выручить от 13 до 16 тысяч рублей", — поясняет эксперт.

Она указала, что ювелиры в ломбарде могут предлагать и более низкую цену, так как они не испытывают недостатка в предложениях, а также старые украшения могут быть не в лучшем состоянии.

Продать драгоценности дороже, чем в ломбарде или комиссионном магазине, можно в онлайн-маркете, где люди продают винтажные вещи. Но это займёт значительно больше времени, так как обычно такие клиенты хотят проверить подлинность металла и другие детали, заключила эксперт.