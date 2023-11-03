Исчез и сжёг мосты: Почему люди вдруг перестают общаться без причины

Смириться с расставанием и без того тяжело, но что делать, если человек даже не просто ушёл, а вовсе исчез из вашей жизни? Явление это отнюдь не новое, однако с наличием соцсетей и мессенджеров всё сложней оставаться не на связи, зато легче её прервать. Никаких объяснений и разговоров — достаточно нажать "отклонить звонок", оставить сообщения непрочитанными и не реагировать на отметки.

В психологии такое поведение нарекли термином "гостинг", который произошёл от английского слова ghost — "призрак". Почему люди, которые ещё вчера с нами поддерживали тесную связь, становятся привидениями Касперами? Разбираемся в нашей статье.

1. Боязнь близости

Страх сближения и привязанности — одна из причин, по которой люди могут внезапно исчезнуть из вашей жизни. Фото © Shutterstock

Человек не выдерживает зарождающейся привязанности и решает резко отстраниться. Он боится доверять и подпускать близко к себе. Такое поведение формируется с детства. Чтобы не давать отношениям ни малейшего шанса, он не выходит на связь вообще. Чтобы из простого "прощай" не развязался разговор, который заставил бы его передумать.

2. Страх конфликта

Вторая причина гостинга может крыться в боязни открытого конфликта: человеку проще отсидеться и избежать "разборок". Он думает, что так будет легче всем. Этим обычно "грешат" нарциссы — они делают так, как удобно им, потому что лишены чувства эмпатии.

3. Отсутствие эмпатии, обесценивание отношений

Почему люди исчезают из жизни, ничего нам не объясняя? Фото © Shutterstock

Человеку кажется, что, если он сам для себя решил закончить отношения, этого достаточно: "Для меня уже всё закончено — и это главное". Ему не хочется тратить время и силы на то, что уже не имеет ценности. И неважно, что приятное и хорошее тоже было, — всё обнуляется.

4. Неумение отстаивать личные границы

Человек без этого навыка не может открыто выражать свои мысли, обсуждать отношения и выражать неудовлетворённость чем-то, основываясь на нормах этики и морали. В конечном итоге это приводит к тому, что личности проще прервать любые отношения, чем выражать свои эмоции и защищать свои границы.

5. Детская травма

Партнёр резко перестал общаться? Вы жертва гостинга — ещё одного вида эмоционального насилия. Фото © Shutterstock

Родители часто говорят ребёнку: "Я сказал, значит, так и будет". Маленький человек понимает, что недостоин говорить о своих желаниях. Потом малыш начинает думать, что желания у него плохие, а люди будут о нём неправильного мнения. Но такие мальчики и девочки вырастают, и что с ними происходит? Мужчина и женщина встречаются, и кто-то начинает свою детскую травму чувствовать в этих отношениях. Поэтому им проще эту связь закончить путём полного отказа от общения.

6. Страх перед сильными чувствами другого