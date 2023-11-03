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3 ноября, 10:46

Россиянкам подсказали, что подарить мужчине вместо надоевшего "джентльменского набора"

Психолог Сулим: Подарки в виде носков не являются показателем хорошего отношения к мужчине

Психолог Софья Сулим рассказала, какие подарки свидетельствуют о хорошем отношении к мужчине и почему "джентльменский набор" не дарит ярких впечатлений.

Она считает, что подарки в виде бритвенных принадлежностей и носков уже стали штампом, из-за которого люди перестали использовать фантазию и искать для второй половинки что-то интересное. По словам психолога, пары, которые уже успели узнать друг друга, всегда могут подобрать подарки, которые будут востребованы и запомнятся надолго.

"Можно подарить книгу, которая ему понравится, билет в кино, которое он любит и хотел бы посмотреть. Вы можете организовать прогулку туда, где ему было бы интересно. Женщине желательно дарить мужчине впечатления и ощущения", — цитирует эксперта РИАМО.

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Ранее психолог рассказала, в какой момент с собеседником можно переходить на ты. Делать это следует после достаточного сближения. Этот момент возникает при полной включённости друг друга, тогда как уровень сближения с собеседником можно узнать по некоторым психологическим фишкам.

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freepik/ wirestock

Ян Поланин
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