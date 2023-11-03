Милый, не сегодня: Психолог объяснил, почему осенью всё труднее найти в себе силы на секс

С наступлением осени всё труднее найти силы на секс, психологические и физиологические факторы давят на либидо. Психолог Станислав Самбурский связывает это с тем, что осенью традиционно снижается активность, наступает уныние и даже накатывают депрессивные состояния — тут уже не до интима. В беседе с Лайфом эксперт выделил три фактора, которые способствуют охлаждению в сексуальных отношениях с наступлением холодов.

Во-первых, на это влияет сезонный дефицит света. По словам Самбурского, осенью продолжительность светового дня становится короче, это влияет на выработку мелатонина — гормона, который регулирует биоритм. Мелатонин подавляет выработку серотонина — гормона счастья и удовольствия. Серотонин, в свою очередь, стимулирует выработку тестостерона — гормона, ответственного за сексуальное желание. Таким образом, существует связь: чем меньше света, тем меньше тестостерона и тем ниже либидо.

Во-вторых, повышению либидо не способствует сезонное снижение иммунитета. Собеседник Лайфа отмечает, что осенью традиционно начинается подъём количества простудных заболеваний, которые ослабляют иммунитет и снижают энергию. Помимо общего недомогания на снижение либидо могут влиять назначенные лекарства, которые могут иметь побочный эффект в виде снижения желания. Например, антидепрессанты, антибиотики, противозачаточные средства и прочее.

В-третьих, Станислав Самбурский призывает не сбрасывать со счетов банальную усталость и стресс. Осенью люди возвращаются из расслабленного режима работы или отпуска и попадают в круговорот дел. На работе бесконечные авралы, сезонный подъём продаж совпадает с возвращением в школу детей. После каникул дети нуждаются в усиленном контроле, чтобы вернуть навык самодисциплины, потерянный за лето, и дома не до отдыха, дома тоже завал с учёбой. Как следствие, родители испытывают непрерывный стресс, раздражение и недовольство.

Как всё-таки вернуть себе радость секса осенью? У собеседника Лайфа есть советы.

Увеличьте свой приём витаминов и микроэлементов. Особенно полезны витамины группы B, витамин Д3, а также магний, кальций и железо. Они помогут укрепить ваш иммунитет и, как следствие, положительно скажутся на энергии и настроении. Занимайтесь физической активностью 3 раза в неделю. Любая физкультура способствует выработке эндорфинов – гормонов радости и удовольствия. И позвольте себе, наконец, отдых. Отключите мобильный телефон и сходите на свидание со своим мужем или женой в уютное местечко. Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор Дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский