Регион

Уведомления отключены

3 ноября, 08:50

Милый, не сегодня: Психолог объяснил, почему осенью всё труднее найти в себе силы на секс

Психолог Самбурский: Дефицит света, снижение иммунитета и стресс снижают либидо

<p>Дефицит света, снижение иммунитета и стресс снижают либидо. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/woman-lying-on-bed-FVRTLKgQ700" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinga Howard / Unsplash </a></p>

Дефицит света, снижение иммунитета и стресс снижают либидо. Фото © Kinga Howard / Unsplash

С наступлением осени всё труднее найти силы на секс, психологические и физиологические факторы давят на либидо. Психолог Станислав Самбурский связывает это с тем, что осенью традиционно снижается активность, наступает уныние и даже накатывают депрессивные состояния — тут уже не до интима. В беседе с Лайфом эксперт выделил три фактора, которые способствуют охлаждению в сексуальных отношениях с наступлением холодов.

Во-первых, на это влияет сезонный дефицит света. По словам Самбурского, осенью продолжительность светового дня становится короче, это влияет на выработку мелатонина — гормона, который регулирует биоритм. Мелатонин подавляет выработку серотонина — гормона счастья и удовольствия. Серотонин, в свою очередь, стимулирует выработку тестостерона — гормона, ответственного за сексуальное желание. Таким образом, существует связь: чем меньше света, тем меньше тестостерона и тем ниже либидо.

Во-вторых, повышению либидо не способствует сезонное снижение иммунитета. Собеседник Лайфа отмечает, что осенью традиционно начинается подъём количества простудных заболеваний, которые ослабляют иммунитет и снижают энергию. Помимо общего недомогания на снижение либидо могут влиять назначенные лекарства, которые могут иметь побочный эффект в виде снижения желания. Например, антидепрессанты, антибиотики, противозачаточные средства и прочее.

В-третьих, Станислав Самбурский призывает не сбрасывать со счетов банальную усталость и стресс. Осенью люди возвращаются из расслабленного режима работы или отпуска и попадают в круговорот дел. На работе бесконечные авралы, сезонный подъём продаж совпадает с возвращением в школу детей. После каникул дети нуждаются в усиленном контроле, чтобы вернуть навык самодисциплины, потерянный за лето, и дома не до отдыха, дома тоже завал с учёбой. Как следствие, родители испытывают непрерывный стресс, раздражение и недовольство.

Сексолог перечислила хитрости, которые помогут мужчине дольше продержаться в постели

Сексолог перечислила хитрости, которые помогут мужчине дольше продержаться в постели

Как всё-таки вернуть себе радость секса осенью? У собеседника Лайфа есть советы.

quote

Увеличьте свой приём витаминов и микроэлементов. Особенно полезны витамины группы B, витамин Д3, а также магний, кальций и железо. Они помогут укрепить ваш иммунитет и, как следствие, положительно скажутся на энергии и настроении. Занимайтесь физической активностью 3 раза в неделю. Любая физкультура способствует выработке эндорфинов – гормонов радости и удовольствия. И позвольте себе, наконец, отдых. Отключите мобильный телефон и сходите на свидание со своим мужем или женой в уютное местечко.

Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор Дзен-канала "Экологичный психолог" Станислав Самбурский

Ранее Лайф перечислил неловкие ситуации, которые идут обоим на пользу и укрепляют отношения. По словам психологов, не воспринимать себя слишком серьёзно — здорово. Чтобы этого достичь, паре может потребоваться некоторое время, но это определённо та цель, к которой стоит стремиться.

Марина Калегина
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Отношения / Психология
  • Интересное
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров