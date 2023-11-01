Сексолог перечислила хитрости, которые помогут мужчине дольше продержаться в постели

Если мужчина не удовлетворяет в постели, это может быть связано не только с техникой, но и с продолжительностью акта. Для тренировки выносливости существует несколько лайфхаков, которые помогут наладить интимную жизнь.

Сексолог и семейный психолог Анастасия Чалая порекомендовала регулярно заниматься сексом. По её словам, при долгом воздержании продолжительность полового контакта становится меньше.

Эксперт рассказала, что для мужчины важно знать точку невозврата, уметь предугадывать приближение оргазма. Если чутьё подводит, по словам психолога, можно тренироваться во время мастурбации с помощью техники "старт-стоп", чтобы научиться вовремя тормозить.

Специалист отметила важность тренировки интимных мышц. Она рассказала порталу "Страсти", что такой фитнес позволит лучше контролировать оргазм и станет залогом отличного секса.

Психолог напомнила, что во время полового акта нужно чувствовать себя уверенно. Сомнения и тревога — шаг к быстрой эякуляции. Чалая добавила, что глубокое дыхание также позволит увеличить продолжительность контакта.