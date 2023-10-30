Россиянкам советуют спать с любимым в разных комнатах ради хорошего секса
Психолог Чен: Раздельный сон для пар — настоящее спасение здоровья
Многие исследования доказали, что совместный сон с партнёром не позволяет выспаться как следует, переход в отдельные комнаты также может сказаться на качестве секса, объяснила РИА "ФедералПресс" психолог Карина Чен.
Она рассказала об исследовании сомнолога Ниал Стэнли, который ещё в 2009 году доказал, что люди, спящие в одной кровати, высыпаются хуже. А вот наблюдение Американской академии медицины сна, по словам Чен, подтвердило, что совместный сон положительно сказывается на эмоциональном фоне и здоровье.
По словам психолога, многие думают, что при отсутствии телесного контакта могут возникнуть проблемы с интимной жизнью, но это не так. Она уверена, что многие спят раздельно, чтобы не терпеть храп или ночные походы в туалет. По её мнению, постоянное соприкосновение не является условием близости. Раздельный сон хорошо сказывается на сексе, так как при долгом контакте партнёры начинают одинаково пахнуть, как раз это и снижает либидо. Поэтому парам стоит задуматься, чтобы разойтись по комнатам, ведь это идеальный способ хорошо отдохнуть и улучшить интимную жизнь и здоровье.
"Так что для многих пар раздельный сон — это настоящее спасение своего здоровья, улучшение взаимоотношений и хорошее настроение на весь день", — отметила психолог.
Если проблем со сном нет, то необязательно спать раздельно, однако, если качество сна оставляет желать лучшего, стоит попробовать такую практику, добавила Чен.
Ранее Лайф перечислил неловкие ситуации, которые идут обоим на пользу и укрепляют отношения. По словам психолога, не воспринимать себя слишком серьёзно — здорово. Чтобы этого достичь, паре может потребоваться некоторое время, но это определённо та цель, к которой стоит стремиться.
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