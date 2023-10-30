Россиянкам советуют спать с любимым в разных комнатах ради хорошего секса

Многие исследования доказали, что совместный сон с партнёром не позволяет выспаться как следует, переход в отдельные комнаты также может сказаться на качестве секса, объяснила РИА "ФедералПресс" психолог Карина Чен.

Она рассказала об исследовании сомнолога Ниал Стэнли, который ещё в 2009 году доказал, что люди, спящие в одной кровати, высыпаются хуже. А вот наблюдение Американской академии медицины сна, по словам Чен, подтвердило, что совместный сон положительно сказывается на эмоциональном фоне и здоровье.

По словам психолога, многие думают, что при отсутствии телесного контакта могут возникнуть проблемы с интимной жизнью, но это не так. Она уверена, что многие спят раздельно, чтобы не терпеть храп или ночные походы в туалет. По её мнению, постоянное соприкосновение не является условием близости. Раздельный сон хорошо сказывается на сексе, так как при долгом контакте партнёры начинают одинаково пахнуть, как раз это и снижает либидо. Поэтому парам стоит задуматься, чтобы разойтись по комнатам, ведь это идеальный способ хорошо отдохнуть и улучшить интимную жизнь и здоровье.

"Так что для многих пар раздельный сон — это настоящее спасение своего здоровья, улучшение взаимоотношений и хорошее настроение на весь день", — отметила психолог.

Если проблем со сном нет, то необязательно спать раздельно, однако, если качество сна оставляет желать лучшего, стоит попробовать такую практику, добавила Чен.