Психолог рассказала, как не позволить финансовым проблемам разрушить отношения

Очень часто причиной ссор в отношениях становится денежный вопрос. Как не допустить разрыва из-за материального быта, психолог Наталья Иванова рассказала порталу "Страсти".

По словам психолога, первым делом необходимо принять, что у всех разная точка зрения в финансовых вопросах. Нужно понять, что партнёр тоже имеет право на свои убеждения, рассказала эксперт. Иванова отметила, что не менее важно открыто говорить с ним, рассказывать о своих материальных целях и задачах.

"Благодаря такому простому шагу вы поймёте, каким образом следует выстраивать общий бюджет в паре и какие проблемы необходимо проработать, чтобы избежать конфликтов", — отметила Иванова.

Также она добавила, что стоит снять розовые очки. Наивно полагать, что партнёр разом сможет закрыть все финансовые вопросы. Психолог посоветовала решать эти проблемы сообща, однако отметила, что, если вы ощущаете недовольство, лучше всё спокойно объяснить партнёру, а не терпеть до максимальной точки закипания.

"В жизни бывает много сложных ситуаций, это нужно помнить всегда. Сегодня партнёр финансово процветает, а завтра может испытывать серьёзные трудности. Помните, что каждый из нас имеет право на ошибку, поэтому, если в дом постучались испытания, связанные с деньгами, старайтесь всегда поддерживать любимого человека, а не "топить" ещё сильнее. Избегайте таких фраз, как "Это лично твоя проблема", поскольку вы являетесь парой, а значит, должны помогать друг другу", — заключила психолог.