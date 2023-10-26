Психолог рассказала, в какой момент с собеседником можно переходить на ты

Перейти на ты с собеседником можно после стадии установления контакта и достаточного сближения, рассказала РИАМО кандидат психологических наук Софья Сулим.

Эксперт рассказала, уровень сближения с собеседником можно узнать по некоторым психологическим фишкам. Например, если человек внимательно смотрит на вас, а корпус находится в прямом положении, то, по словам психолога, можно предложить оппоненту перейти на ты. При этом она уточнила, что спрашивать у человека, удобен ли ему такой формат общения, — обязательное условие, чтобы не нарушить личные границы собеседника.

"Этот момент возникает при полной включённости друг друга. И, когда уже начинается обсуждение интересующих тем, вопросов, — возникает этот момент интереса. Его можно уловить через слова, интонацию, вопросы — здесь нет каких-то формальных критериев", — резюмировала эксперт.