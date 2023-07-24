Психолог объяснила, как построить конструктивный диалог с негативными людьми

Персонализация может быть причиной появления негативных эмоций от общения с людьми. Есть определённые правила для построения конструктивного диалога с такими собеседниками. Например, нужно отказаться от обиды и не считать слова человека адресованными лично вам. Об этом рассказала в беседе с Aif.ru психолог Анна Матари.

"Самая распространённая причина появления у вас негативных эмоций от общения с тем или иным человеком — это персонализация. Так называют явление, при котором вы воспринимаете реакции и эмоции партнёра как что-то адресованное лично вам, из-за чего вы можете чувствовать себя неудовлетворённо", — объяснила специалист.

Ещё при таком явлении появляется желание защищаться, что в результате приводит к ответной агрессии. И чтобы избежать этого, следует перестать принимать негатив собеседника на свой счёт. Часто кажется, что реакцию на ситуацию вызвал человек, с которым мы разговариваем. Найти же истинную причину поможет отслеживание "автоматических" мыслей, возникающих сами собой в ответ на происходящее, и осознание их причин. Иными словами, человек может накричать на другого не из-за негативного отношения к нему, а ввиду проблем, например в личной жизни. И интуитивно часто возникает желание уйти от конфликта, но его бояться не стоит, следует конструктивно конфликтовать, советует психолог. И для этого нужно осознать и проанализировать свои эмоции, чтобы научиться управлять ими.

Матари предлагает пользоваться техникой "Это твоё, забирай". Мысленно нужно сказать, что негативные эмоции собеседника не относятся к вам. Ещё стоит мысленно отдать его реакцию обратно. Если перестать персонализировать эмоции, то относиться к негативу получается спокойно. Также нужно отказаться от обиды. Это чувство не неизбежность, а собственный выбор. Перестать обижаться — значит выбрать свободу в чувствах, мыслях, эмоциях, жизни.

Психолог назвала также правило построения конструктивного диалога. Первое — помните о плюрализме мнений. Необязательно разделять точку зрения другого человека, её можно просто принять, а значит, проявить уважение к ценностям собеседника. Второе — используйте "я"-сообщения. В этом случае вы говорите о своих чувствах и эмоциях, не обвиняя никого. Тогда слова воспринимаются спокойно. А если же ваши слова обижают собеседника, значит, он персонализировал послание. Третье правило — выбирайте правильный момент для донесения своей точки зрения. Не лучший вариант — говорить своё мнение, когда собеседник находится во власти сильных эмоций. Человеку нужно дать время остыть. Психолог советует "разделять свои чувства и мысли с чувствами и мыслями вашего собеседника".