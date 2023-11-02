5 таких крошечных манипуляций, что вы их даже не замечаете, но делаете, как говорят

В нашей повседневной жизни мы иногда подвергаемся манипуляциям, которых даже не осознаём. Давайте рассмотрим пять таких крошечных приёмчиков, использующихся в отношениях, и которые вы, скорее всего, принимаете как должное. Знание этих манипуляций поможет противостоять им и наконец поступать, как это нужно вам, а не другим людям.

1. Манипуляция "Мне нужно" вместо "Я хочу"

5 хитрых манипуляций в отношениях, которых вы не замечаете. Фото © Shutterstock

Одна из таких манипуляций — использование фразы "Мне нужно" вместо "Я хочу". Это изменяет истинный смысл и превращает чужие желания в якобы объективную необходимость. Вместо того чтобы прямо сказать о какой-нибудь хотелке, манипулятор, да и мы сами порой используем эту фразу, чтобы убедить других выполнить просьбу.

2. Манипуляция "Могу я?.."

Этим приёмом мы перекладываем ответственность на собеседника, заявляя своё желание что-то сделать. Сказать нет при такой формулировке вопроса гораздо сложнее, так как это может быть воспринято как отказ в помощи или поддержке. Тут важно понимать, что у нас всегда есть право не идти у кого-то на поводу и выставить свои границы. Даже если прозвучит немного жёстко.

3. Манипуляция "Всем известно, что..."

Как защититься от манипуляций в общении. Фото © Shutterstock

Третий приём — использование фразы "Всем известно, что...". Его используют, чтобы убедить собеседника в своей точке зрения. Получается так: если вы не согласитесь с заявлением, то признаете, что не знаете то, о чём известно всем. На самом деле то, что "всем известно", не всегда даже является фактом — манипулятор может так "забетонировать" своё субъективное мнение. Важно вовремя включать критическое мышление, когда слышите подобные заявления в речи собеседника.

4. Манипуляция "Что выберешь: вариант 1 или вариант 2?"

Такая формулировка ставит нас перед несуществующим выбором и ограничивает изначально существующие возможности. В реальности вариантов может быть гораздо больше, чем всего парочка, и большинство из них могут понравиться нам гораздо больше, чем то, что нам предложили. К тому же при такой формулировке изначально отметается отказ, что тоже в корне неверно.

5. Манипуляция "А ведь мы тебе когда-то..."

Манипуляции, которые сложно заметить, но ими все пользуются: 5 распространённых примеров. Фото © Shutterstock

И последний приём — использование фразы "А ведь мы тебе когда-то...". Подобные формулировки используют для создания чувства обязанности или вины. Большинство из нас живут по правилу "за всё нужно платить". Иногда люди могут использовать эту привычку в качестве манипуляции. Кто-то "добродушно" помогает, а потом, когда им это понадобится, просят отплатить свою доброту. Однако важно помнить, что взаимоотношения вообще основываются на взаимной поддержке, а не на чувстве долга.