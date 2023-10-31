5 неочевидных фраз, которые нельзя говорить после расставания, а то клеймо сумасшедшей бывшей обеспечено

После расставания часто возникает желание высказать всё, что на душе. Однако есть определённые фразы, которые лучше не говорить бывшему партнёру, чтобы избежать негативных последствий. В этой статье мы рассмотрим пять таких высказываний и объясним, почему именно они приведут к ужасным последствиям.

1. "Надеюсь, мы останемся друзьями"

5 фраз, которые нельзя говорить бывшему после расставания. Фото © Shutterstock

А что тогда сразу не сказать: "Да, я тебя больше не люблю, но давай мы будем продолжать общаться, мозолить глаза и себе, и нашим будущим партнёрам"? Если вы действительно хотите поддерживать дружбу, можно обсудить это позже, когда оба будете готовы к такому шагу. Важно дать друг другу время и пространство, чтобы пережить опыт расставания. Образно говоря, зализать раны. А там уже и посмотрите, захотите ли вы вообще остаться друзьями.

2. "С тобой точно всё будет хорошо?"

Вам может казаться, что такой фразой вы проявляете заботу, но, давайте честно, смысл тут совсем другой. "Мне кажется, без меня ты не справишься". Именно это услышит ваш бывший. Как думаете, обрадуется ли он такой поддержке? Согласитесь, есть определённые сомнения. Лучше пожелайте ему удачи и счастья в будущих отношениях.

3. "Извини, что расстроила тебя"

Чего лучше не говорить на прощание с бывшим партнёром? Фото © Shutterstock

"О-о-о, вижу, совсем ты расклеился. Да, извини, что я плохая девушка, что довела тебя до такого", — вот что услышит ваша бывшая половинка. Уверены, что хотите оставить после себя такое впечатление? Даже если очевидно, что мужчина расстроен сильнее, чем вы, не стоит заострять на этом внимание. Да и никому не нужное показное чувство вины — весьма сомнительный способ поддержать.

4. "Ты найдёшь кого-нибудь получше"

Не стоит заниматься предсказаниями будущего. Никто не знает, встретит он кого-нибудь потом или нет. Да и вообще, фраза звучит так, словно это вам решать, что для бывшего будет полезнее и правильнее, а что нет. Лучше оставить подобные комментарии при себе и лишний раз не вмешиваться в жизнь теперь уже чужого человека.

5. "Ты для меня слишком хорош"

Как правильно расстаться: 5 фраз, которые запрещено говорить бывшим партнёрам. Фото © Shutterstock

Эта фраза может быть воспринята как сомнительный комплимент, но в итоге всё равно вызовет недоумение и сомнения у теперь уже бывшего партнёра. Она подразумевает, что вы не считаете себя достойной такого хорошего человека или что вы чувствуете себя неполноценной рядом с мужчиной... Но разве это не самому парню решать, достойны вы его или нет?