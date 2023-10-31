Психолог рассказала, как правильно расхламиться и выкинуть наконец джинсы на случай похудения

Стремление обложиться вещами, унести их "в норку" — это своеобразный крик о помощи: "Мне страшно, мне тревожно!" Люди хотят жить долго, быть здоровыми и сильными. Для этого мир предлагает нам, например, купить новые брюки, в которых мы будем ценнее, моложе и моднее. Не беда, что в шкафу висят точно такие же. Такие импульсивные покупки легко снимают стресс. Но как перестать копить бесполезные вещи? Об этом Лайфу рассказала кандидат психологических наук Екатерина Булгакова.

"Для начала нужно замедлиться и оглянуться вокруг. Что говорят обо мне все эти предметы? Юбка "вот похудею", тетради "на чёрный день", пустые баночки из-под крема? Будут ли меня принимать и любить в обществе без них? Что даёт мне конкретно эта вещь? Что я испытываю, когда беру её в руки?" — советует доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения.

Если решение избавиться от ненужных предметов принято, можно "расхламляться" в компании: в Сети есть марафоны на эту тему. Можно отдавать нелюбимое и ненужное в переработку, в группы помощи, друзьям, пробовать продавать на специальных ресурсах. Также Булгакова рекомендует разбирать залежи вещей по таймеру: 25 минут в день — вполне посильно. Или, например, выбрасывать/отдавать несколько вещей ежедневно.

"А для снятия стресса есть, к примеру, спорт. Порядок в шкафу — порядок в голове. Вам будет легче дышать, если найдёте в себе силы расхламиться", — добавила психолог.