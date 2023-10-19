Россиянам дали советы, как не превращать дачу в склад ненужных вещей

Многие россияне привыкли устраивать на даче склад ненужных вещей и раз за разом привозить из квартир всё новые "партии". Как вырваться из этого "порочного круга", Лайфу рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Безусловно, прежде всего стоит спросить себя, точно ли мне пригодится та или иная вещь на даче. Зачастую мы увозим большое количество вещей, которые на даче просто лежат без дела и захламляют пространство", — отметил собеседник Лайфа.

Избавиться от ненужного Чаплин предлагает на барахолках, рынках выходного дня и различных онлайн-платформах. По его мнению, лучше получить даже небольшое количество денег, чем спотыкаться о ненужный инвентарь.

Если всё же расставаться с нажитым добром сложно, то лучшим решением будет отдельный небольшой сарай с погребом. Важно, чтобы помещение было отдельным или изолированным и не мешало садоводу в привычной жизни, то есть чтобы рабочие грабли не стояли рядом со старым диваном, рекомендует депутат. Также можно подумать, что из вещей пригодится для бытовых нужд: например, старая мебель подойдёт для организации беседки или на дрова.

"Не загромождайте пространство. Чем больше у вас ненужного старого хлама, тем больше может завестись грызунов или образоваться плесень и гниль. Лучше избавляться от ненужных вещей", — заключил эксперт.